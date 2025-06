La crypto et l’intelligence artificielle (IA) débarquent à Metz — Participez gratuitement à METZ TECH 2042

Le 28 juin de 14 h à 19 h, le stade Saint-Symphorien, l’enceinte sportive emblématique du FC Metz, accueillera la première édition de METZ TECH 2042 pour un rendez-vous inédit dédié à la blockchain, les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle (IA).

👉 Participez gratuitement à l’évènement METZ TECH 2042

Cet évènement gratuit se veut accessible au grand public, et affiche l’ambition de satisfaire tant les débutants que les experts :

L’objectif est de proposer un voyage initiatique au cœur de la blockchain et de l’IA, à travers des ateliers interactifs, des sessions de pitch de projets et des conférences animées par des experts reconnus, dont Owen Simonin, alias Hasheur, influenceur français numéro un dans la vulgarisation Web3.

Affiche de l’évènement METZ TECH

Organisée par la Grand Est Blockchain Intelligence Artificielle Association (GEBIA), METZ TECH 2042 proposera 14 ateliers interactifs pour saisir les enjeux de la blockchain et de l’IA, une masterclass sur les tendances cryptos actuelles présentée par Owen Simonin, ainsi que 2 tables rondes sur les thèmes « IA : rester maître de ses choix » et « Bitcoin à 100 000 $ : est-ce trop tard ? ».

Laurent Mayer, président de GEBIA et fondateur de KryptoStone, est revenu sur l’importance de ce rendez-vous :

METZ TECH 2042 est un événement organisé par des passionnés avec la volonté de démocratiser l’accès à ces technologies essentielles qui transforment déjà notre quotidien, avec aussi l’envie de réunir un public très varié et de tout âge. Et quoi de plus fort que d’organiser cette 1ʳᵉ édition au sein du FC Metz Stadium, un lieu prestigieux qui à lui seul est le parfait symbole du rassemblement et du partage.