Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 21 au 27 octobre

Alors que le mois d’octobre se poursuit, les esprits s’échauffent en France, où le débat sur le budget et la procédure pour déficit excessif de l’Union européenne mettent le gouvernement sous pression. Du côté des cryptomonnaies, plusieurs conférences débutent cette semaine, et l’on s’attend à quelques annonces d’ampleur. Quelles dates surveiller pour la semaine du 21 au 27 octobre ?

Lundi 21 octobre – Cosmoverse et lancement du token TANGO

Ce lundi aura lieu le début de la conférence Cosmoverse à Dubai, qui durera jusqu’au 27 octobre. On peut s’attendre à des annonces d’ampleur chez Cosmos (ATOM). Pour rappel, la question d’une fusion avec Osmosis (OSMO) faisait débat le mois dernier au sein de la communauté.

Du côté de la finance décentralisée (DeFi), il faudra surveiller le lancement de TANGO, le token du Looping Layer Contango.

Mardi 22 octobre – Procédure de déficit public excessif pour la France et unlock de Space ID (ID)

Ce mardi, les yeux seront rivés sur l’Europe. La Commission européenne continue en effet sa procédure de déficit public excessif pour 2023, qui vise notamment la France. Le déficit et les dettes publiques du 2e trimestre 2024 seront également examinés. C’est une procédure clé, à l’heure où les débats autour du budget font rage dans l’Hexagone.

Du côté des cryptomonnaies, on note un unlock ce mardi. Space ID (ID) libérera ainsi 18,4 millions de tokens ID, soit 4,28 % de sa capitalisation actuelle. Cela correspond à 7,5 millions de dollars.

Mercredi 23 octobre – Cardano Summit et décision de la Banque du Canada

Plusieurs événements débutent ce mercredi dans l’écosystème crypto. On note le Cardano Summit, qui aura lieu le 23 et 24 octobre dans plus de 25 pays. En Europe, ce sera le début du NFT Show, également le 23 et 24 octobre. Il se tiendra à Valence en Espagne.

Côté macro, on note une décision de la Banque centrale du Canada, qui annoncera peut-être une évolution de ses taux d’intérêt. Certains investisseurs s’attendent à une baisse nette des taux, plus marquée que dans les autres économies d’ampleur. La Banque du Canada avait déjà baissé ses taux à 4,5 % le mois dernier.

Vendredi 25 octobre – Moody’s se penche sur le cas de la France

Ce vendredi sera crucial pour la France, puisque l’agence de notation Moody’s fera part de sa décision en ce qui concerne la note de crédit du pays. Pour rappel, son homologue Fitch avait maintenu son évaluation, tout en donnant un avertissement. On connaîtra aussi ce jour les statistiques du chômage du 3e trimestre.

Dimanche 27 octobre – Unlock de Ronin (RON) et Yield Guild Games (YGG)

Ce dimanche, on note un unlock du côté de Ronin (RON). Le protocole libère 34,6 millions de tokens, soit 9,8 % de sa capitalisation actuelle. C’est une somme estimée à 59 millions de dollars, au cours actuel.

Toujours du côté des unlocks, on assistera aussi à un unlock planifié de Yield Guild Games (YGG). La plateforme de jeux blockchain libérera à nouveau 1,2 % de sa capitalisation, soit 2,2 millions de dollars au cours actuel.

À surveiller également cette semaine…

zkSync avait proposé un programme incitatif à hauteur de 40 millions de dollars. Et ce dernier sera officiellement lancé cette semaine, bien qu’on ne connaisse pas le jour exact.

Par ailleurs, il faudra sans doute épier Thorchain : le protocole d’échange cross-chain a teasé une annonce d’ampleur cette semaine, par la voix de son fondateur Thorbjornsen.

Nul doute que les débats entourant le budget 2025 de la France seront encore houleux dans les prochains jours. Une motion de rejet pourrait être présentée cette semaine à l’Assemblée.

