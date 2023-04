Chute de 73 % depuis la fin du bull run : comment se porte la finance décentralisée (DeFi) ?

Près d’un an et demi après le début du bear market, comment se porte le secteur de la finance décentralisée (DeFi) ? Faisons le point sur quelques statistiques notables quant à la santé de l’industrie.

La finance décentralisée face au bear market

À l’image de nombreux actifs depuis les plus hauts de novembre 2021, la finance décentralisée (DeFi) a, elle aussi, subi le bear market de plein fouet. Et pour cause, la valeur totale verrouillée (TVL) sur les différentes blockchains est en baisse d’environ 73 % sur la période étudiée.

Pour estimer cela, nous nous sommes rapportés aux données de DefiLlama, qui montrent que cette TVL s’élevait à 180 milliards de dollars à son plus haut historique contre 48,8 milliards lors de la rédaction de ces lignes :

Figure 1 — Évolution de la TVL sur la DeFi

Le dernier plus bas a été atteint au premier janvier, avec 38,67 milliards de dollars, montrant ainsi une hausse d’un peu plus de 25 % ces derniers mois pour le secteur.

Sans surprise, c’est la blockchain Ethereum (ETH) qui mène la danse, avec une TVL de 28,71 milliards de dollars à ce jour contre 109,67 milliards lors de l’ATH du 9 novembre 2021.

Toutefois, les données avancées par DefiLlama n’intègrent pas certaines valeurs par défaut. C’est par exemple le cas du double comptage, à savoir lorsqu’un utilisateur dépose des fonds sur un protocole A, récupère un LP-token qu’il ira ensuite déposer sur un protocole B.

Si par exemple le dépôt initial était de 1 000 dollars, le double comptage comptabiliserait alors 2 000 dollars en référence aux actions sur les deux protocoles, ce qui n’est pas pertinent.

Cependant, il peut être intéressant d’intégrer certaines données comme le staking liquide, par exemple avec Lido, ainsi que les différents dépôts de tokens de gouvernance. Avec ces paramètres, la TVL passe ainsi à plus de 231 milliards de dollars lors de l’ATH de la DeFi contre 75,71 aujourd’hui. Une chute qui reste donc sensiblement similaire en termes de pourcentages.

Les statistiques du point de vue des utilisateurs

En zoomant ces données pour se concentrer sur les protocoles, le podium est occupé par Lido, MakerDAO ainsi qu’Aave. Le top10 montre que le premier protocole n’ayant rien à voir avec un environnement compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM) est JustLend de l’écosystème Tron, en 7e position avec 3,62 milliards de dollars :

Figure 2 — Top10 des plus gros protocoles DeFi

Par ailleurs, il serait aisé de se dire que la chute de la TVL vient du fait que les gens ont fui la DeFi. S’il y a effectivement eu des retraits, la réalité est plus subtile. Et pour cause, si le prix de l’ETH diminue par exemple, cela fait mécaniquement diminuer la valeur verrouillée sur tous les protocoles DeFi.

En fait, selon une requête de Richard Chen sur Dune, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels aurait diminué d’environ 50 % depuis novembre 2021, passant de 972 000 à 492 000. En revanche, il sera intéressant de noter que cet ATH d’utilisateurs aurait été atteint en mai 2021 avec près de 1,09 million d’adresses actives :

Figure 2 — Utilisateurs actifs mensuels dans la DeFi

En outre, le plus bas de l’activité aurait été atteint en juin 2022, et semble depuis remonter petit à petit.

Sources : DefiLlama, Dune

