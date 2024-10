L'avenir des plateformes crypto se précise à Hong Kong — De nouvelles licences octroyées d'ici la fin de l'année ?

Sur le moyen terme, Hong Kong se rêve en Eldorado des cryptomonnaies. Mais avant de devenir l'une des places fortes du marché, la région administrative spéciale sait qu'elle doit passer par la case régulation. Ainsi, d'ici la fin de l'année, les autorités hongkongaises ont promis qu'elles délivraient des licences à plusieurs plateformes crypto.

D'ici la fin de l'année, de nouvelles plateformes crypto auront le droit d'opérer à Hong Kong

Ces derniers mois, les autorités hongkongaises et plus particulièrement la Securities and Futures Commission (SFC) ont pris le temps d'inspecter l'ensemble des candidatures envoyées par des plateformes crypto. Suite à cette inspection, la région administrative spéciale prévoit d'octroyer des licences à un certain nombre d'entre elles d'ici la fin de l'année 2024.

Durant un discours prononcé lors de la Fintech Week de Hong Kong ce lundi, Eric Yip, directeur exécutif des intermédiaires de la SFC, a annoncé que la liste définitive des plateformes se voyant délivrer une licence serait publiée avant la fin du mois de décembre prochain.

Durant l'année 2024, les échanges entre les régulateurs hongkongais et les plateformes crypto se sont intensifiés. En effet, le gendarme financier de Hong Kong avait constaté « des pratiques insatisfaisantes » au sein de certaines de ces entreprises suite à des inspections préliminaires réalisées en juin dernier.

👉 Découvrez notre sélection des meilleures formations crypto

Ainsi, seules 3 d'entre elles avaient été agréés, et 11 considérées comme potentiellement éligibles. La SFC a indiqué ces dernières quelle était la marche à suivre afin de se mettre en conformité avec la loi et obtenir le précieux sésame. Eric Yip a indiqué que globalement, les sociétés concernées se sont montrées compréhensives :

Les différents candidats et leurs contrôleurs ont dans l'ensemble considéré nos commentaires et sont prêts à engager des ressources pour rectifier les problèmes et adopter une vision à long terme du développement de leurs activités dans un environnement réglementé.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une licence restreinte dans un premier temps, en guise de test grandeur nature

Toutefois, Eric Yip explique que les plateformes crypto concernées se verront remettre « des licences pour des opérations restreintes ». Avant de pouvoir obtenir un agrément définitif et non restrictif, les sociétés devront subir un nouvel examen réalisé par une tierce entité en collaboration avec la SFC.

En 2025, le régulateur formera un panel consultatif avec toutes les plateformes crypto ayant obtenu cette licence. Cela aspirera à favoriser « une collaboration saine entre les autorités et les sociétés crypto, » précise le cadre de la SFC.

🗞️ À lire également — De régulateur à fossoyeur des cryptomonnaies : enquête sur les déviances de la SEC

En parallèle, le conseil législatif et le chef de l'exécutif de Hong Kong « continuent de travailler à l'élaboration d'un cadre réglementaire complet pour les entreprises spécialisées dans la négociation de gré à gré » affirme Eric Yip. À noter que de nouvelles lois relatives aux stablecoins devraient prochainement voir le jour dans la région.

En Chine, les transactions en cryptomonnaies sont interdites depuis plusieurs années. L'ensemble de ces efforts visant à réguler les cryptomonnaies tout en attirant les acteurs du secteur soulignent la volonté des autorités de faire de Hong Kong un véritable eldorado des cryptomonnaies en Asie de l’Est.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : Securities and Futures Commission, Fintech Week

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.