3e acquisition en 2 mois : Polymarket rachète la société DeFi Brahma

L’entreprise de finance décentralisée (DeFi) Brahma est racheté par Polymarket. À quoi va servir cette acquisition pour la plateforme de marchés prédictifs ?

Polymarket fait l’acquisition de Brahma

Chez Polymarket, le bear market n’existe pas. L’entreprise vient d’annoncer l’acquisition de Brahma. Cette société de finance décentralisée, lancée en 2021, proposait jusque là trois solutions. Tout d’abord Strategy Vaults, qui permet d’automatiser des stratégies DeFi, puis Brahma Accounts, des comptes utilisateurs, ainsi que Swype.fun, une carte Visa liée à des positions sur la DeFi.

Comme l’annonce le communiqué de Brahma, ces trois produits seront progressivement clôturés. L’entreprise est en effet intégrée à Polymarket, elle travaillera donc exclusivement à améliorer sa plateforme.

Brahma est en cours d’acquisition par Polymarket. Dans le cadre de cette transition, notre équipe se consacrera à faire évoluer le stack et la suite de produits de Polymarket.

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Selon Shayne Coplan, le PDG de Polymarket, qui a été interrogé par Fortune, cette acquisition est nécessaire étant donné la difficulté d’opérer un réseau à la fois sur la blockchain et des canaux de paiement plus traditionnels :

Construire une infrastructure fiable à travers les réseaux blockchain et les circuits financiers traditionnels est difficile – il n’y a pas de raccourcis. L’équipe de Brahma a montré qu’elle est capable de concevoir, d’exploiter et de faire évoluer des produits complexes destinés à des utilisateurs avertis.

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Favoriser la liquidité des « petits » paris

Brahma pourrait aider Polymarket à stabiliser la liquidité pour les paris qui attirent moins d’utilisateurs. Des domaines niches, par exemple des paris sportifs sur des sports moins connus, ou dans des localisations précises, peinent parfois à atteindre une liquidité suffisante. L’arrivée de Brahma pourrait donc pallier ce manque.

Polymarket a multiplié les acquisitions ces derniers mois. En février, elle a racheté une société de recherche, Lunch. Le même mois, elle avait racheté l’entreprise Dome, pour étayer ses outils de développement.

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Polymarket peut se permettre ces largesses, car elle a grandi de manière exponentielle depuis les dernières élections américaines. La plateforme de paris prédictifs pèse désormais plus de 20 milliards de dollars de capitalisation. Ses volumes atteignent plus de 100 millions de dollars de manière quotidienne, avec des paris qui se sont démocratisés au-delà de la politique.

Polymarket est donc devenue un des succès majeurs des derniers mois, alors même que le bear market s’est installé dans le secteur des cryptomonnaies.

Source : Fortune

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