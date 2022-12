yuzu : épargnez jusqu’à 6 % de façon transparente et durable

Zoom sur yuzu, une plateforme permettant de générer des rendements attractifs avec vos euros ou vos cryptomonnaies tout en soutenant activement des projets écoresponsables. Cette application totalement gratuite propose une épargne flexible, transparente et simplifiée grâce à l'utilisation de stablecoins et de la finance décentralisée (DeFi).

Initiez-vous à l’épargne simplifiée avec yuzu

Une épargne simplifiée, accessible à tout moment et qui œuvre activement pour l'écologie : voici ce qui résume yuzu, une startup française qui propose un livret de placement innovant.

yuzu a été façonné par Clément Coeurdeuil et Stanislas de Quénetain, 2 entrepreneurs qui bénéficient d'une forte expérience dans la finance et dans les technologies innovantes.

Clément Coeurdeuil a dirigé la fintech Budget Insight pendant une dizaine d'années avant de devenir président de Mango 3D, une entreprise d'impression 3D de référence. De son côté, Stanislas de Quétenain a passé 13 ans au sein d'institutions financières de premier plan telles que Goldman Sachs, le Crédit Agricole ou encore J.P Morgan, dont il a été vice-président en charge du juridique.

Forts de leurs expériences respectives passées, ils ont eu l'idée de créer un livret d'épargne unique en son genre : rentable, durable, liquide et sécurisé. chez yuzu, vos fonds travaillent pour vous. yuzu propose un objectif de 6 % d'intérêt (tenu de février à novembre 2022), et des fonds disponibles à tout moment. Cet objectif de rendement n’est cependant pas garanti.

Ce qui différencie encore davantage yuzu du Livret A classique, c'est que vos intérêts vous sont versés dès le premier jour et dès le premier euro déposé, sans aucun plafond de versement.

Par ailleurs, vos fonds peuvent être retirés à tout moment, le temps d’un virement. Et pour rassurer ses clients, yuzu a mis en place un ratio de solvabilité de 8% afin de garantir les fonds des clients en cas d'éventuelles pertes, comme cela est inscrit dans les conditions générales d'utilisation. D'autre part, yuzu est enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

yuzu fonctionne à travers une application mobile, laquelle a le mérite de présenter une grande fluidité et une réelle simplicité d'utilisation.

Aperçu de l'interface de l'application mobile yuzu

Seule entreprise crypto signataire du Pacte Mondial de l’ONU, yuzu est activement investie dans la transition écologique, et a mis en place une méthodologie de mesure, d’évitement et de compensation de ses émissions. Elle est donc neutre en carbone dans la mesure où elle compense intégralement ses émissions. Par ailleurs, yuzu propose à ses clients d’utiliser eux-mêmes leurs rendements pour compenser leur propre empreinte carbone.

Afin de choisir et suivre ces projets écologiques, yuzu s'est entouré de Stock CO2, une startup française qui aide les entreprises à compenser leur empreinte carbone. Les projets financés (reforestation, méthanisation) sont tous situés en France, et labellisés bas-carbone par le ministère de la Transition écologique.

Vous souhaitez acheter du Bitcoin (BTC), mais la pollution engendrée par le minage vous inquiète ? Selon les calculs, yuzu estime que 1 BTC émet entre 1,5 et 3 tonnes de CO2 par an. Placer 1 BTC chez yuzu, c’est 8 à 12 tonnes de CO2 qui sont captées chaque année ! Car oui, vous pouvez déposer des euros chez yuzu, mais également certaines cryptomonnaies telles que de l'Ether (ETH), du BTC ou encore du DOT de Polkadot.

👉 Téléchargez l'application yuzu sur Google Play ou sur l'App Store

Avant toute chose, il convient de préciser que yuzu propose des intérêts composés sur son livret. C'est-à-dire que les gains que vous générez (au quotidien, encore une fois) sont continuellement ajoutés au montant investi initialement.

Plus simplement, si vous décidez d'investir 100 € chez yuzu, vous toucherez 6,18 € par an, et non pas seulement 6 € : après le deuxième jour de votre premier dépôt, le placement à 6 % de yuzu considèrera d'une part votre investissement initial, mais également le gain de la veille. Autrement dit, avec yuzu, vous pouvez prétendre à 6,18 % d'APY (pour Annual Percentage Yield) et 6 % d'APR (Annual Percentage Rate). Et par souci de transparence, l’entreprise communique sur la totalité de ses rendements journaliers passés, qui peuvent être amenés à évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction du marché. En 2022, le taux de rendement est de 6,48%.

Pour remplir son objectif de 6% de rendements, yuzu transforme les fonds que vous déposez en stablecoins afin de les faire travailler pour vous. L'usage de stablecoins présente ici 2 avantages : d'une part, ce type de cryptomonnaies est bien moins volatil que les autres, puisqu'il est par définition supposé rester stable en suivant le cours d'un actif réel. Et comme la plupart des stablecoins sont en dollar, yuzu gère la couverture EUR/USD pour vous.

Ces stablecoins sont principalement investis dans des pools de liquidité. Pour faire simple, une pool de liquidité, dans la DeFi, est constituée de 2 cryptomonnaies distinctes servant de réserve d'échange pour les utilisateurs souhaitant passer de l'une à l'autre. Si nous transposions cela sur un modèle de monnaie fiduciaire, vous pourriez par exemple immobiliser 100 euros et 100 dollars sur une pool de liquidité EUR/USD, lesquels serviront de réserve d'échange pour les utilisateurs souhaitant échanger du dollar contre de l'euro et inversement.

Les plateformes décentralisées en question, comme Uniswap (UNI) ou Compound (COMP), récompensent les utilisateurs déposant des fonds sur ces pools de liquidités. C'est sur ce modèle-là, entre autres, que yuzu permet de générer des rendements.

Aperçu des différents rendements proposés par yuzu au moment de l'écriture de ces lignes

Vous le savez, la finance décentralisée (DeFi) n'est pas exempte de risques de par son fonctionnement intrinsèque. C'est précisément pour cette raison que yuzu investit dans plusieurs protocoles différents et surtout, avec plusieurs stablecoins, afin de limiter son exposition.

Également, les investissements de yuzu sont continuellement surveillés afin de prévenir de tout risque induit par le marché des cryptomonnaies : si un stablecoin perd sa parité ou que la valeur totale verrouillée (TVL) d'une pool descend à un niveau jugé dangereux, yuzu sortira immédiatement de son exposition au stablecoin ou à la pool concernée.

La potentielle perte liée à ces urgences est prise en charge par les fonds propres de yuzu, comme ils l’ont fait lors de la chute de l’UST ou pendant la crise de FTX.

Notre conclusion sur l’épargne verte de yuzu

« Joindre l'utile à l'agréable » comme le dit l'adage. Avec yuzu, il est désormais possible de générer des rendements attractifs et sécurisés tout en œuvrant efficacement pour l'écologie. Grâce à sa collaboration avec Stock CO2, yuzu permet d’investir dans un livret neutre en carbone, mais permet également à chacun financer des projets écoresponsables et durables grâce à ses rendements.

Ses divers investissements basés sur du staking liquide permettent d'assurer une liquidité continue pour les utilisateurs, leur permettant ainsi de retirer leurs fonds dès qu'ils le souhaitent. Cette flexibilité déjà importante est appuyée par le mécanisme d'intérêts composés du livret, lesquels génèrent des rendements dès le premier jour d'investissement, et ce dès le premier euro.

De surcroît, l'utilisation de yuzu est totalement gratuite : l'entreprise ne prélève ni frais de dépôt, ni frais de gestion, ni frais de garde sur les rendements affichés. yuzu a pour objectif de générer une performance de 9 % et de donner un rendement de 6 % à ses clients.

Si vous avez encore des questions concernant yuzu, nous vous invitons à lire leur page dédiée à la foire aux questions.

👉 Restez au courant des dernières actualités de yuzu en les suivant sur Twitter

