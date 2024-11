Donald Trump gagnant à 58 % sur Kamala Harris ? 24 heures avant l’élection américaine, les sondages Polymarket s’emballent

Tandis que nous sommes dans la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle aux États-Unis, Donald Trump est donné grand favori sur Polymarket face à Kamala Harris. Peut-on se fier à ces chiffres ?

Donald Trump devance Kamala Harris sur Polymarket

Dans moins de 24 heures, les Américains se rendront aux urnes afin d'élire le 47e président des États-Unis. Alors que nous sommes dans la dernière ligne droite, les sondages s'affolent pour tenter d'estimer qui de Donald Trump ou Kamala Harris remportera la victoire.

Sur Polymarket, le célèbre site de paris sur Polygon (POL), c'est l'ancien président qui est annoncé vainqueur. L'avance est considérable, car celui-ci recueille près de 58 % des voix, contre un peu plus de 42 % pour son opposante.

💡 Qu'est-ce que Polymarket et comment l'utiliser ?

Ainsi, Donald Trump est donné vainqueur dans de nombreux États, notamment ceux du sud :

Scores de Donald Trump et Kamala Harris sur Polymarket

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Toutefois, un certain recul doit être porté sur ces chiffres, car il faut rappeler que Polymarket est essentiellement utilisée par des investisseurs en cryptomonnaies. De ce fait, Donald Trump étant perçu comme un candidat pro-crypto, de telles estimations peuvent ainsi être biaisées.

Afin d'avoir une vision plus réaliste de la situation, nous pouvons donc nous tourner vers des sondages plus traditionnels. Pour sa part, le New York Times rapporte plutôt une légère avance pour Kamala Harris, à 49 % contre 48 %.

👉 Sur le même sujet — Polymarket : un Français aurait parié 45 millions de dollars sur la victoire de Donald Trump

Les États-Unis étant répartis sur plusieurs fuseaux horaires, les bureaux de vote ouvriront entre 5 et 7 h du matin et fermeront entre 18 et 20 h à l'heure de la Côte Est. Pour ce qui est des résultats, ceux-ci ne seront connus que dans la soirée, à savoir vers 5 h du matin heure de Paris.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources : Polymarket, New York Times

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.