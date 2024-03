Les canaux Telegram recevront désormais 50 % des revenus publicitaires en TON – La cryptomonnaie en hausse

Les propriétaires de canaux Telegram pourront désormais en tirer des revenus. Ceux-ci se feront exclusivement en TON, la cryptomonnaie associée à l’application de messagerie. C’est un accomplissement pour l’entreprise, qui arrive après de longs déboires légaux.

Les propriétaires de canaux Telegram peuvent désormais recevoir des récompenses en TON

Pavel Durov, le PDG de Telegram, a annoncé cette nouveauté sur son propre canal. Il expliquait la semaine dernière que les canaux de diffusion représentaient 1 000 milliards de vues chaque mois. Mais selon lui, seuls 10 % de ces canaux étaient jusque là monétisés.

Ce n’est désormais plus le cas : la plateforme Telegram Ads, qui gère les publicités sur l’application, est désormais ouverte à tous les utilisateurs d’une centaine de pays. Activée vendredi dernier, la fonctionnalité permet aux créateurs de récupérer 50 % des revenus publicitaires diffusés.

Et ces revenus sont distribués en Troncoin (TON), la cryptomonnaie associée à Telegram :

« Nous allons vendre des publicités et partager les revenus avec les propriétaires de canaux via le Toncoin. »

👉 Pour en apprendre plus – The Open Network (TON), la blockchain taillée pour l’application Telegram

Pavel Durov espère que cela créera un « cercle vertueux », qui permettra aux utilisateurs de tirer un revenu de leurs créations, ou de réinvestir leurs TON dans la promotion de leurs canaux.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Le cours du TON progresse nettement suite à l’annonce

Depuis l’annonce du PDG de Telegram, le cours du TON affiche une hausse marquée. Sur la semaine, il prend 27,9 %, dont 3,6 % sur les dernières 24h :

Le cours du Toncoin (TON) bondit suite à l’annonce du PDG de Telegram

On note cependant que cette hausse du cours du Toncoin suit de près celle du Bitcoin (BTC). Au-delà de la nouveauté proposée par Telegram, le TON est aussi porté par l’enthousiasme considérable qui anime les marchés crypto ces derniers jours. Reste que le TON est désormais situé à la 18e place des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment.*

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

L’histoire en dents de scie du TON

Dire que le Toncoin a eu des débuts difficiles est un euphémisme. Le Ton Open Network (TON) était une blockchain native de Telegram. Mais le grand méchant loup des cryptomonnaies, la Securities and Exchange Commission (SEC), a intenté un procès à Telegram peu après son lancement, en 2018. Telegram avait donc été forcée de rompre les liens avec sa blockchain… Qui a continué de se développer de son côté.

👉 Dans l’actu également – Telegram : les commerçants peuvent recevoir des paiements en cryptomonnaies

Depuis 2022, le Toncoin a été intégré à Telegram, et Pavel Durov a confirmé les ambitieux plans de l’entreprise :

« La prochaine étape pour Telegram est de construire un ensemble d’outils décentralisés, y compris des portefeuilles auto-hébergés et des plateformes d’échange décentralisées pour que des millions de personnes puissent échanger et stocker des cryptomonnaies de manière sécurisée. »

Ce plan est donc bel et bien initié. Telegram, qui compte plus de 800 millions d’utilisateurs actifs, envoie ainsi un signal fort en faveur de la blockchain et des cryptomonnaies.

Source : Pavel Durov via Telegram

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.