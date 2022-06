Surfin' Bitcoin 2022 – Qui seront les intervenants pour cette nouvelle édition ?

Surfin' Bitcoin 2022, le plus grand événement d’Europe dédié au Bitcoin (BTC)

Organisé par l’entreprise française StackinSat, l’événement Surfin' Bitcoin 2022 est centré autour de la reine des cryptomonnaies : le Bitcoin. On y retrouvera plusieurs journées de conférence et de networking, avec des interventions de personnalités francophones et internationales qui font et on fait l’écosystème Bitcoin.

Surfin' Bitcoin 2022 sera organisé en deux phases. Une première le 25 août, qui sera dédiée au networking, suivie d’une « Networking Night » réservée aux « Very Important Bitcoiners (VIB) ». Elle sera suivie par la seconde phase les 26 et 27 août, appelée « Conference Days », avec des thèmes spécifiques développées sur des demi-journées. On y retrouvera une salle généraliste avec des intervenants en français, ainsi qu’une salle experte avec des intervenants principalement anglophones.

Les participants auront également accès à des salles de workshops, qui leur permettront d’interagir de manière plus poussée avec les intervenants.

Les intervenants de Surfin' Bitcoin 2022 annoncés

StackingSat a annoncé la liste des nombreux intervenants présents cette année. On y trouve de grands noms de l’écosystème crypto, avec notamment Thaddeus Dryja, créateur du Lightning Network, Pascal Gauthier, PDG de l’entreprise Ledger. Certaines grandes plateformes seront aussi représentées, avec notamment Dan Held, responsable du marketing de Kraken, ou encore Stephanie Cabossorias, responsable conformité chez Binance France.

Seront également présentes des personnalités politiques ou gouvernementales d’ampleur, qui montrent un intérêt élargi de cette sphère pour l’écosystème. On peut citer le Prince Philip de Serbie, Pierre Person, ancien député de Paris, Yorick de Mombynes, haut fonctionnaire de la Cour des comptes, mais aussi Gabriel Shipton, le frère de Julian Assange.

Les tables rondes seront quant à elles animées par des journalistes spécialisés : Charlie Perreau (Les Échos), Grégory Raymond et Raphaël

Bloch (The Big Whale), Valentin Demé (Cryptoast), Benoit Huguet (Journal Du Coin) et Daniel Prince (Blogueur indépendant).

De nouveaux noms à venir

La liste des invités est vouée à évoluer, Surfin' Bitcoin 2022 étant encore en attente de confirmation pour d’autres personnalités. Le programme complet sera publié le 13 juin 2022, c’est également la date où les prix des billets atteindront leurs tarifs standards. Pour plus d’information sur cet événement d’ampleur, vous pouvez consulter le site de Surfin' Bitcoin 2022.

