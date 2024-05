Surfin' Bitcoin revient en 2024 : découvrez le programme du plus grand événement dédié au BTC en France

Surfin' Bitcoin revient pour sa 5e édition du 28 au 30 août 2024 au Casino de Biarritz. Cette année, l'événement met l'accent sur la démocratisation du Bitcoin, avec une journée dédiée au grand public suivie de 2 journées axées sur les aspects professionnels, techniques et économiques de la cryptomonnaie. Découvrez le programme et bénéficiez d'une réduction de 30 % pour vos billets Surfin' Bitcoin pour une durée limitée.

Surfin' Bitcoin revient pour sa 5e édition du 28 au 30 août 2024

Pour la 5e édition de Surfin' Bitcoin, StackinSat réinvestit les locaux du Casino de Biarritz pour 3 jours entièrement consacrés au BTC du 28 au 30 août prochain. Cette année, cet événement incontournable mettra l'accent sur la démocratisation : la première journée sera entièrement consacrée au grand public, c'est-à-dire pour les curieux ou les débutants.

À partir de 14h, les participants pourront assister gratuitement à une série de présentations accessibles à tous. Le programme débutera par la projection du documentaire « Crypto : Mon incroyable odyssée » visant à démystifier l'univers du BTC, suivie d'un débat. Yorick de Mombynes, magistrat à la Cour des comptes, interviendra pour introduire les bases du Bitcoin et expliquer son potentiel futur. Ensuite, une table ronde visera à expliquer clairement en quoi le Bitcoin vient se distinguer des autres cryptomonnaies.

La 2e journée sera davantage orientée vers un public professionnel. Ce sera l'occasion de plonger dans les aspects réglementaires et financiers du Bitcoin. Les discussions porteront notamment sur l'impact des ETF Bitcoin, les nouvelles régulations et les défis portant sur la conservation des actifs numériques. Des keynotes et des tables rondes permettront aux participants de s'informer sur les dernières tendances du marché et les perspectives d'évolution.

Enfin, la dernière journée se focalisera sur les aspects techniques et économiques du Bitcoin. Destinée aux passionnés, aux professionnels et aux développeurs, cette journée proposera des discussions sur les innovations technologiques, les derniers développements dans le minage, ainsi que les impacts économiques et sociaux du Bitcoin. Parmi les intervenants, Francis Pouliot, PDG de Bull Bitcoin, participera pour la première fois à Surfin’ Bitcoin.

La billetterie de Surfin’ Bitcoin 2024 est désormais ouverte avec une réduction « Super Early Bird » offrant 30 % de remise sur vos billets. Cette offre n'est toutefois disponible que pour une durée de 5 jours, et elle sera suivie de l'offre « Early Bird » offrant 21 % de réduction, qui sera quant à elle disponible jusqu'au 3 juin.

Et tout comme pour les précédentes éditions de Surfin' Bitcoin, vous pouvez acheter vos billets pour l'événement aussi bien en euros qu'en BTC.

🎬 Replongez dans l'édition 2023 de Surfin' Bitcoin à travers notre reportage :

Soirées et Networking : venez rencontrer des passionnés du Bitcoin

Surfin’ Bitcoin ne se distingue pas seulement par ses conférences, mais également par ses opportunités de networking. Entrepreneurs, investisseurs, développeurs et financiers se retrouveront pour échanger des idées et former des partenariats stratégiques. À cet effet, les participants auront accès à des espaces de rencontre et une application dédiée conçus pour favoriser les échanges et les collaborations.

Dans le même esprit, avec convivialité et bonne humeur au menu, les invités VIB (Very Important Bitcoiners) pourront se retrouver à la cidrerie KANBAR, en plein cœur de Biarritz, pour clôturer la première journée de Surfin' Bitcoin. Une opportunité unique de réseautage autour de la traditionnelle Txulet, de cidre et d'autres produits du terroir basque.

Et pour clôturer cet événement annuel incontournable, une soirée se tiendra le 30 août au soir sur le rooftop du Casino Municipal de Biarritz, le tout dans un environnement festif avec vue sur l'océan. L'occasion d'échanger ou de rencontrer des personnalités de l'écosystème crypto tout en profitant du coucher de soleil.

🎫 Pour vous procurer des billets Full Access pour Surfin' Bitcoin et participer à ces soirées uniques, c'est par ici

Une nouvelle édition haute en couleur qui ambitionne de réunir 1 500 personnes autour d'un seul thème : le Bitcoin et ses enjeux. Pour participer à Surfin' Bitcoin à moindres frais, profitez d'une réduction de 30 % sur vos billets jusqu'au 20 mai.

