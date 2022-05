Surfin’ Bitcoin 2022 : l'événement 100% Bitcoin revient du 25 au 27 août à Biarritz

Biarritz aux couleurs du Bitcoin pendant 3 jours

Surfin' Bitcoin, la plus grande conférence 100% Bitcoin en Europe revient les 25, 26 et 27 août au Casino de Biarritz. Organisé par la startup française StackinSat, l'événement incontournable de l'été accueillera bitcoiners débutants et confirmés pour pléthores d'activités, toutes dédiées au roi des cryptomonnaies, le Bitcoin.

Événement incontournable pour découvrir Bitcoin sous toutes ses coutures ou affiner vos connaissances sur un sujet précis le concernant, Surfin' Bitcoin comblera les attentes de tout type de profil.

À travers une série de conférences sous le soleil du sud de la France, plus de 80 intervenants se succèderont sur deux scènes : une généraliste pour tout public et une dédiée aux professionnels de l'industrie et aux plus connaisseurs de Bitcoin. En effet, la mission de l'organisateur StackinSat est claire : rendre Bitcoin accessible à tous en formant et informant un maximum de personnes possible.

Nouveauté 2022, une vingtaine de journalistes se relaieront sur un plateau TV pour des émissions spéciales diffusées en direct sur BFM Business.

Se rendre à Surfin' Bitcoin 3 jours dédiés au Bitcoin à Biarritz 🌊

Le programme de Surfin' Bitcoin 2022

Le 25 avril, la journée « Surfin’ Day » accessible à tous gratuitement sera dédiée au networking afin de favoriser les échanges entre les participants. Elle sera conclue par une soirée exclusive réservée aux « Very Important Bitcoiners ».

Les journées du 26 et 27 avril seront quant à elles consacrées à des conférences où chaque demi-journée sera dédiée à une thématique précise, à savoir :

« Finance et régulation » ;

» ; « Économie et géopolitique » ;

» ; « Minage et énergie » ;

» ; « Technologie et outils ».

Comme lors de la précédente édition, les participants pourront également approfondir leurs connaissances liées à Bitcoin à travers de nombreux workshops et stands tenus par des entreprises du secteur.

En outre, voici ce que prévoit l'organisation de Surfin' Bitcoin :

Une projection-débat du documentaire « Le mystère Satoshi » avec son réalisateur Rémi Forte ;

» avec son réalisateur Rémi Forte ; Une soirée de clôture sur le rooftop du Casino de Biarritz ;

De nombreux ateliers interactifs, notamment sur le Lightning Network ;

Des expositions artistiques autour du bitcoin et de la culture cypherpunk.

Les intervenants de Surfin' Bitcoin 2022

Pour alimenter ces thématiques, des invités d'exception de la communauté Bitcoin interviendront lors de l'événement. Voici une liste (non définitive) des intervenants attendus :

Jaime Leverton : PDG de Hut 8 Mining, une ferme de minage cotée en Bourse ;

: PDG de Hut 8 Mining, une ferme de minage cotée en Bourse ; Pascal Gauthier : PDG de Ledger, le célèbre fabricant de portefeuilles physiques ;

: PDG de Ledger, le célèbre fabricant de portefeuilles physiques ; Roy Sheinfeld : PDG de Breez, un portefeuille Bitcoin et Lightning Network ;

: PDG de Breez, un portefeuille Bitcoin et Lightning Network ; Le prince Filip de Serbie : défenseur du Bitcoin qui espère un jour faire adopter le BTC en monnaie légale dans son pays ;

: défenseur du Bitcoin qui espère un jour faire adopter le BTC en monnaie légale dans son pays ; Christophe De Beukelaer : député belge, connu pour percevoir son salaire en Bitcoin ;

: député belge, connu pour percevoir son salaire en Bitcoin ; Nicolas Dorier : créateur de BTC Pay Server, une solution open source pour accepter le Bitcoin comme moyen de paiement.

D'ici peu, le programme de la conférence et la liste complète des intervenants seront dévoilés. Pour suivre toutes les actualités relatives à Surfin' Bitcoin, ça se passe sur leur compte Twitter.

De plus, quelques semaines avant le début de la conférence, une application de networking sera disponible et utilisable par tous les participants.

Voici un aperçu du déroulé de l'édition 2021 de Surfin' Bitcoin :

Quels sont les tarifs de Surfin'Bitcoin 2022 ?

La billetterie pour Surfin' Bitcoin 2022 ouvre ses portes aujourd'hui, et débute avec une phase d'Early Bird avec 21% de réduction jusqu'au 31 mai.

Pendant cette phase d'Early Bird, comptez 395 € pour assister à toutes les conférences de Surfin' Bitcoin le 26 et 27 août, et 632 € pour accéder à l'entièreté des événements organisés.

Bien évidemment, en parallèle de l'euro, il est évidemment possible de payer vos tickets avec du Bitcoin.

Voici un tableau récapitulatif de la billetterie de l'événement, le tarif évoluant en fonction de ce à quoi vous souhaitez participer :

Avec près de 2 000 participants attendus, Surfin' Bitcoin devient véritablement le rendez-vous annuel à ne pas louper pour les amoureux du Bitcoin. Il s'agit sans aucun doute d'une occasion parfaite pour rencontrer et échanger avec d'autres acteurs du secteur, en plus de rencontrer une partie de l'équipe Cryptoast, qui sera présente pendant l'entièreté de l'événement.

Cette année encore pour Cryptoast, Valentin Demé sera d'ailleurs l'un des modérateurs de nombreux échanges qui se dérouleront les 26 et 27 août.

