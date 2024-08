Réserve de Bitcoin (BTC) aux États-Unis : les sénateurs reçoivent 2 200 lettres de soutien au projet de loi de Cynthia Lummis

À plusieurs reprises ces dernières années, Cynthia Lummis, la sénatrice du Wyoming, a tenté de faire passer diverses lois favorables aux cryptomonnaies. Son dernier projet en date a été dévoilé lors de la conférence Bitcoin 2024 de Nashville, et consiste à créer une réserve de Bitcoin (BTC) aux États-Unis.

Si une telle idée devait se concrétiser, le pays pourrait ainsi se procurer un million de bitcoins, provenant notamment des saisies judiciaires ayant été effectuées jusque-là.

Afin d’appuyer ce projet, les citoyens américains, aussi bien Républicains que Démocrates, ont envoyé l’équivalent de 2 200 lettres à leurs sénateurs pour leur demander de cosigner le projet de loi de Cynthia Lummis. De son côté, la sénatrice a exprimé sa gratitude face à cet engouement :

I cannot thank each of you who has sent a letter. https://t.co/8QyGApjSUH

— Cynthia Lummis 🦬 (@CynthiaMLummis) August 3, 2024