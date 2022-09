Se protéger des vols grâce aux transactions réversibles ? Lumière sur les ERC-20R et ERC-721R

Kaili Wang, une chercheuse de l’université de Stanford, a présenté un livre blanc dans lequel elle et plusieurs de ses collègues décrivent un concept de transactions réversibles :

Billions in crypto stolen. If we can't stop the thefts, can we reduce the harmful effects?

Over recent months, a couple other @Stanford researchers and I drew out and prototyped ERC-20R/721R to support reversible transactions on #Ethereum.

See post & 🧵:https://t.co/38Hs0F9goU

— kaili.eth (@kaili_jenner) September 24, 2022