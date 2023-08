Plainte contre ZachXBT retirée : le célèbre enquêteur crypto trouve un accord

Il y a maintenant 2 mois, nous apprenions que l’enquêteur on-chain ZachXBT, qui mène d’importants travaux d’investigation dans l’écosystème des cryptomonnaies, faisait l’objet d’une plainte pour diffamation. Pour un bref rappel des faits, il s’agit de Jeffrey Huang, connu sous le pseudonyme de Machi Big Brother, qui avait attaqué l’intéressé en justice au sujet d’un article publié en juin 2022, à cause duquel il considérait que sa réputation avait été entachée.

Cela avait fait grand bruit, compte tenu du fait que les recherches de ZachXBT aident activement à la résolution d’affaires de hacks et d’arnaques. C’est d’ailleurs pour ces « nombreux services à la communauté crypto » que Jeffrey Huang a annoncé lundi soir avoir retiré sa plainte. Il indique également qu’il appréciait les « modifications importantes », que l’enquêteur a depuis apportées à son article :

I am withdrawing my defamation suit against @zachxbt.

Zach has many times in the past been of great service to the crypto community and pursuing legal action against him was a last resort but not the right path.

I appreciate that Zach has made important amendments to his…

— Machi Big Brother (@machibigbrother) August 14, 2023