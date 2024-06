FriendTech migre du layer 2 Base vers son propre protocole : la Friendchain

FriendTech annonce aujourd'hui son intention de migrer depuis Base, le layer 2 Ethereum de Coinbase, vers son propre protocole : la Friendchain. Ce changement stratégique marque un tournant majeur pour la plateforme, qui aspire à une plus grande indépendance et à un meilleur contrôle de son futur développement.

SocialFi : FriendTech va-t-il retrouver de l'engouement ?

Le réseau social Web3 FriendTech opère un virage stratégique majeur en annonçant migrer de Base, le layer 2 Ethereum de Coinbase, vers son propre réseau baptisé Friendchain.

Ce choix intervient après des mois de rumeurs alimentées par les dires du co-fondateur de FriendTech, Racer, laissant entendre une volonté d'indépendance vis-à-vis de Base. Ces allusions avaient provoqué une chute de 20 % du prix du token FriendTech, reflétant l'incertitude de la communauté face à ce changement de cap.

Cependant, l'annonce concernant ce changement de blockchain semble avoir eu un effet positif sur le token de FriendTech. Le cours du FRIEND a enregistré une hausse de 11 % au cours des dernières 24 heures, laissant place à de l'optimisme face à ce virage technologique.

👉 Pour en savoir plus – Qu’est-ce que la SocialFi, ce mélange des réseaux sociaux et de la finance décentralisée ?

Concernant cette nouvelle blockchain, Friendchain utilisera le token FRIEND comme « un token de gaz entièrement transférable ». Pour rappel, un token de gaz (gas token en anglais) est nécessaire pour effectuer des transactions sur une blockchain, et son caractère transférable signifie qu'il peut être librement échangé entre les utilisateurs.

Le protocole FriendTech n'a pas encore dévoilé de calendrier précis pour la migration, mais s'est engagé à tenir sa communauté informée « au cours des prochains mois » de l'avancement du développement de la Friendchain.

L'activité sur FriendTech a récemment connu une baisse significative, retombant à des niveaux similaires à ceux observés avant la mise à jour « v2 » de mai dernier.

Cette mise à jour avait pourtant insufflé un nouvel élan à la plateforme, se traduisant par des dizaines de milliers de transactions quotidiennes. Mais malheureusement, cet engouement temporaire n'a pas perduré longtemps.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Friendchain : vers une blockchain totalement autonome

La migration vers Friendchain est clairement une tentative d'émancipation vis-à-vis de Base et sonne comme une prise en main du destin de FriendTech. Et si les détails de ce changement de blockchain restent flous, ce changement de cap ne surprend guère la communauté.

La réussite de ce pari repose sur la capacité de Friendchain à attirer un nombre suffisant d'utilisateurs et de développeurs pour rivaliser avec des réseaux déjà établis comme Base, Arbitrum ou Optimism.

En outre, FriendTech devra impérativement maintenir l'engagement de sa communauté et inverser la tendance actuelle de baisse d'activité.

Les prochains mois seront donc très importants pour la célèbre plateforme de SocialFi. FriendTech devra gérer simultanément le développement et le lancement de Friendchain tout en convainquant ses utilisateurs des avantages de cette migration.

👉 Dans l'actualité – Arbitrum (ARB) : la DAO débloque 215 millions de dollars pour développer le gaming

Plusieurs questions demeurent en suspens pour le réseau social décentralisé. Friendchain proposera-t-il des fonctionnalités innovantes et suffisamment attrayantes pour séduire les utilisateurs de FriendTech et au-delà ? Le processus de migration se déroulera-t-il sans problèmes et permettra-t-il de conserver les données et les publications des utilisateurs ?

Seul le temps nous dira si FriendTech réussira son pari et si Friendchain deviendra un acteur majeur du Web3, mais une chose est sûre : cette migration audacieuse marque un tournant décisif pour l'avenir de FriendTech.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.