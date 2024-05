France : la blockchain Hylé clôture un tour de table à 2,6 millions de dollars pour révolutionner les ZKP

Hylé, un projet blockchain français axé sur les preuves à divulgation nulle de connaissance (ZKP), a clôturé avec succès une levée de fonds de 2,6 millions de dollars. Découvrez comment ce jeune projet ambitionne de révolutionner la technologie ZKP en optimisant les coûts.

Le projet blockchain français Hylé boucle un tour de table à 2,6 millions de dollars

C'est l'un des projets français émergents dans le secteur du Web3 : Hylé, une blockchain de layer 1 qui ambitionne de révolutionner les preuves à divulgation nulle de connaissance, ou ZKP. En abaissant le coût de vérification habituellement inhérent aux ZKP, Hylé souhaite s'imposer comme l'un des réseaux de référence dans le milieu de l'architecture modulaire.

Une ambition qui a séduit le fonds Framework Ventures, l'un des leaders dans le milieu de l'industrie crypto, présent sur diverses verticales comme les protocoles de finance décentralisée (DeFi), les jeux Web3 ou encore les réseaux sociaux décentralisés à travers de nombreux investissements. Parmi ces derniers, nous retrouvons par exemple Chainlink, Aave, The Graph, Celestia ou encore Optimism.

Ainsi, le fonds de capital-risque a mené un tour de table de 2,6 millions de dollars pour soutenir le projet Hylé aux côtés d'investisseurs tels que Cherry Crypto, Fabric Ventures, First Capital ou encore Heartcore Capital. Ce faisant, le financement total du projet blockchain dépasse désormais 3,4 millions de dollars.

L'approche innovante de l'équipe Hylé pourrait bien définir ce que devrait être la couche de règlement ultime pour une blockchain. Leur stratégie différenciée promet de réduire significativement les coûts pour les applications souhaitant vérifier leurs preuves on-chain. Cela devrait attirer l'intérêt des développeurs qui cherchent à utiliser à la fois des entrées privées et publiques pour leurs transactions. Vance Spencer, co-fondateur de Framework Ventures

Pour le cofondateur du fonds, cela ne fait pas de doute, Hylé est là pour changer les choses dans l'écosystème encore relativement jeune des blockchains reposant sur la technologie ZKP. « Avec une équipe solide et un avantage de premier arrivé, Hylé est bien placé pour attirer de nombreux nouveaux utilisateurs vers les applications ZKP, » poursuit-il.

La technologie ZKP, novatrice mais bridée par les coûts engendrés

Selon Hylé, sa technologie ZKP permet aux développeurs et aux utilisateurs de choisir l'environnement le plus adapté à leurs besoins au sein de son environnement modulaire. Et ce, grâce à une optimisation des coûts habituellement élevés sur ce type de technologie, comme l'explique Sylve Chevet, le co-fondateur de Hylé et ancien chez de produit chez la licorne française Ledger :

Nous croyons fermement que les ZKP vont se généraliser, car elles permettent aux développeurs de créer des applications off-chain toujours sécurisées par la blockchain, simplement en envoyant une preuve à vérifier sur Hylé. Avec la baisse continue des coûts de vérification, nous anticipons une adoption massive.

Selon son communiqué, Hylé envisage d'accélérer le développement de sa blockchain en créant des outils destinés à aider les développeurs afin qu'ils puissent concevoir des applications performantes dans les meilleures conditions. En parallèle, Hylé a déjà déployé un réseau de développement public, collaborant avec des partenaires clés spécialisés dans les solutions de rollup-as-a-service.

