Élections américaines : pour Elon Musk, Polymarket constitue un meilleur indicateur que les sondages traditionnels

Ce lundi, sur la plateforme de marché de prédiction décentralisée Polymarket, les chances de Donald Trump de remporter les élections présidentielles américaines se sont envolées.

Alors qu'il se plaçait derrière sa rivale Kamala Harris ces dernières semaines, le candidat républicain revendique désormais 51 % de chances de victoires contre 48,4 % de chances pour l'actuelle vice-présidente des États-Unis.

Sur X, réseau social dont il est le propriétaire, Elon Musk a commenté les résultats de Polymarket :

Trump now leading Kamala by 3% in betting markets. More accurate than polls, as actual money is on the line. https://t.co/WrsqZ2z8pp

— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2024