DePIN : le HNT d’Helium grimpe de plus de 13 % — Que s’est-il passé ?

Alors que le marché des cryptomonnaies a connu de fortes turbulences cette semaine, le HNT d’Helium s’en tire plus qu’honorablement, avec une progression de 51 % sur 7 jours, dont 13,8 % en 24 heures lors de l’écriture de ces lignes.

Spécialisée sur le volet « Decentralized Physical Infrastructure Network » (DePIN), Helium entend révolutionner le monde des communications. L’un de ses cas concrets d’utilisation est un réseau de données mobiles, pour lequel il est déjà possible de souscrire un abonnement.

💡 Que sont les Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN) ?

Ainsi, c’est du côté de ce fameux réseau de données mobiles qu’il faut regarder pour expliquer la hausse du HNT. Et pour cause, le réseau Helium est désormais utilisé par 2 opérateurs américains non cités, comme l’a rapporté l’entreprise sur X :

Selon les premières données, ces opérateurs ont cumulé plus de 300 000 abonnées dont les connexions ont été redirigées sur le réseau Helium, le tout pour 4 361 Go de données :

Carrier Has Arrived 👀🥁

2 large US carriers have initiated tests to offload their traffic onto the @Helium MOBILE Network, and the results are lighting up the charts!

Decentralized networks are here to support existing telcos, and the big players are in. Let's go! 🔥 pic.twitter.com/h2qIEkRGML

— Helium🎈 (@helium) August 9, 2024