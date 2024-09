Un délai pour prendre connaissance des dossiers et établir un plan de redressement. Michel Barnier aurait fait cette demande à l’Union européenne, qui vise la France pour son déficit excessif. Quelles sont les prochaines étapes ?

Michel Barnier souhaite avoir plus de temps pour s’attaquer au dossier économique

Le dossier économique dont hérite le nouveau Premier ministre français est chargé. Alors qu’on ne connaît pas encore le nom du nouveau ministre de l’Économie et des Finances, la France fait face à une procédure pour déficit excessif de la part de l’Union européenne (UE).

Michel Barnier, qui a été nommé par le président Emmanuel Macron il y a quelques jours, souhaite cependant temporiser. Selon des informations partagées par la Tribune du dimanche, il aurait en effet demandé à l’Union européenne un délai supplémentaire.

La France est en effet censée présenter un plan de redressement des comptes au 20 septembre prochain, une gageure alors que le nouveau gouvernement n’est pas encore constitué.

Les règles de la Commission européenne indiquent cependant qu’il peut être possible d’obtenir un délai, si ce dernier est jugé comme « raisonnable ». Pour rappel, la France ainsi que 6 autres pays européens sont visés par cette procédure pour déficit excessif.

La France, mauvaise élève de l’UE ?

La situation française a été jugée comme préoccupante par Bruxelles. Les règles de l’UE dictent que la dette d’un pays ne doit pas excéder 60 % du produit intérieur brut (PIB). Or celui de la France atteignait 110,6 % du PIB en 2023. Pour 2025, il est prévu à 113,8 %.

Cette semaine, les ministres des Finances de l’UE se réunissent, alors que la procédure pour dette excessive débute officiellement. Ils discuteront de la situation individuelle de chaque pays. Si délai il y a, il est possible qu'il soit donc annoncé à ce moment.

Pour le 4e trimestre 2023, la France était le 3e pays européen avec la dette la plus élevée, derrière l’Italie et la Grèce. Son déficit est quant à lui le second plus élevé de l’Union européenne, avec 5,5 % sur la même période.

Source : La Tribune du dimanche

