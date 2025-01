Cuba accusée d’avoir commis un rug pull avec des memecoins — Était-ce un hack ?

Lundi, le compte X du ministère des Affaires étrangères de Cuba a eu un comportement pour le moins curieux en faisant la promotion de memecoins. Après les péripéties de la famille Trump sur le sujet, nous pouvions nous dire que d’autres avaient été inspirés par l’initiative. Mais après un véritable « pump and dump » et une suppression des publications concernées, le doute subsiste quant au fait de savoir s’il s’agit d’un piratage ou d’un véritable rug pull organisé par un gouvernement.

Ainsi, au moins 3 tokens ont été lancés, dont un qui est monté jusqu’à 29 millions de dollars de capitalisation environ, avant de voir cette même capitalisation être divisée par plus de 10 :

i cant believe i just witnessed a country rug a coin

Cuba launched a pf and shared it on their official X page, now they deleted that tweet (@CubaMINREX ) and coin went from 30M mcap to almost 3m mcap.

its like a celeb meta in NFTs, but scale is much bigger pic.twitter.com/MsStQMdYM4

— Elvin (@justElvin_) January 20, 2025