Contourner les géorestrictions dans l'univers crypto : le rôle crucial des VPN

Aujourd'hui, les régulations sur les cryptomonnaies varient d'un pays à l'autre, avec des interdictions ou des restrictions qui peuvent entraver l'accès à certains services, et même les exchanges décentralisés (DEX) ne sont pas épargnés. On vous explique comment les VPN constituent une solution de choix pour profiter de l'écosystème crypto dans sa globalité sans limitation.

Pourquoi utiliser un VPN pour contourner les géorestrictions en crypto ?

L'univers des cryptomonnaies se heurte régulièrement à des barrières réglementaires variées d'un pays à l'autre. Pour les investisseurs et utilisateurs de crypto-actifs, cela peut représenter un défi lorsqu'ils se déplacent à l'international. En effet, en voyageant, il n'est pas rare de se trouver dans l'incapacité d'accéder aux plateformes d'échange de cryptomonnaies habituellement utilisées, en raison de restrictions géographiques imposées par les pays hôtes.

C'est ici qu'intervient l'usage stratégique d'un réseau privé virtuel (VPN), outil devenant quasi-indispensable dans l'arsenal numérique de l'investisseur moderne. En masquant l'adresse IP de l'utilisateur et en le connectant à des serveurs situés dans des juridictions plus favorables aux cryptomonnaies, le VPN permet de surmonter les obstacles géographiques et réglementaires, offrant ainsi un accès ininterrompu aux plateformes de trading et de staking, même en déplacement.

Nous le savons, l'achat, le staking et la vente de cryptomonnaies ne sont pas des activités qui sont forcément vues du bon œil tout autour du monde. En Chine par exemple, l'utilisation des cryptos est encore interdite aujourd'hui, tandis que Hong Kong, pourtant située à proximité, continue d'ouvrir ses bras aux crypto-actifs.

Aux États-Unis, bien que le trading de cryptomonnaies soit possible et que de grandes entreprises s'y développent (Coinbase par exemple), la régulation locale se développe encore actuellement dans le brouillard. Matières premières (commodities) ou valeurs mobilières (securities), la question du statut des cryptomonnaies dans le pays de l'oncle Sam n'est qu'un des nombreux exemples de l'incertitude juridique qui pèse sur ces dernières.

En ce qui concerne l'Europe, et donc la France, la mise en application prochaine de la règlementaion MiCA va venir apporter une couche de régulation supplémentaire dans un cadre législatif déjà défini. Autrement dit, toutes les entreprises ne sont pas autorisées à opérer en Europe, et encore moins dans l'Hexagone, où elles doivent à minima obtenir l'enregistrement en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) si elles souhaitent certains services liés aux cryptomonnaies.

De nombreux services crypto sont déjà absents de certaines zones géographiques

Vous l'aurez compris, chaque juridiction a ses propres règles, et les sociétés souhaitant proposer leurs services relatifs aux cryptomonnaies à tel ou tel endroit doivent se conformer à la réglementation locale dans le meilleur des cas, ou tout simplement se résoudre à abandonner l'idée de s'y implanter dans le pire des cas.

Les exemples sont légion : Crypto.com par exemple, un acteur de premier plan et pionnier dans l'écosystème blockchain, interdit le trading spot de cryptomonnaies dans de nombreux pays tels que l'Iran, Hong Kong, les États-Unis, certaines zones en Ukraine, en Russie ou encore au Mali voire à Malte.

En Inde, plus récemment, KuCoin, Binance, Huobi, Kraken et de nombreuses autres plateformes ont vu leurs URL respectives bloquées suite à des manquements relatifs à des enregistrements auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU), l'agence gouvernementale responsable de la collecte, de l'analyse et de la diffusion d'informations financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les Philippines, à titre d'exemple, avaient également décidé de bloquer l'accès à Binance dans le pays au mois de novembre 2023. Les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées exigeant un KYC, les VPN ne permettent pas de contourner les limitations que ces dernières peuvent éventuellement appliquer dans certaines régions.

Cependant, les VPN sont une option de premier choix pour passer outre les limites locales imposées par les DEX.

Les plateformes décentralisées ne sont pas épargnés par les géo-restrictions

Aussi décentralisés soient-ils, de nombreux projets crypto bloquent également les utilisateurs de certaines juridictions. On se souvient par exemple de l'exchange décentralisé (DEX) PancakeSwap, qui avait bloqué l'utilisation de sa plateforme pour ses utilisateurs iraniens et dans 9 autres juridictions au début de l'année 2022.

Dans le même ordre d'idée, 1inch, l’un des plus importants agrégateurs de DEX, bloque les utilisateurs situés aux États-Unis en neutralisant leurs adresses IP. Au mois d'avril 2023, c'est le DEX dYdX qui avait dû limiter l'utilisation de sa plateforme à ses utilisateurs canadiens. Ces derniers se sont retrouvés dans l'impossibilité d'utiliser le DEX après que le Canada ait annoncé de nouvelles règles concernant les exchanges proposant des cryptomonnaies dans le pays.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il arrive même que certaines cryptomonnaies soient visées en particulier. C'est le cas du memecoin FLOKI par exemple, dont les tokens ne peuvent plus être placés en staking par des habitants de Hong Kong depuis la janvier 2024.

Une décision prise par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, qui a également interdit les opérations marketing du memecoins, citant « des produits d'investissement suspects ».

Les VPN, une réponse aux restrictions géographiques

Les VPN jouent un rôle crucial dans l'univers des cryptomonnaies en offrant une solution efficace pour contourner les géo-restrictions dont nous parlons.

En pratique, un VPN crée un tunnel sécurisé et chiffré entre votre appareil et un serveur distant situé dans un autre pays. En vous connectant à ce serveur, votre adresse IP réelle est masquée et remplacée par celle du serveur VPN, ce qui dissimule votre emplacement géographique réel.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour contourner les restrictions imposées par certains DEX et protocoles qui bloquent l'accès à leurs plateformes en fonction de la localisation géographique de l'utilisateur.

De plus, les VPN renforcent également la sécurité et la confidentialité des transactions crypto en chiffrant les données échangées entre votre appareil et le serveur VPN. Cela empêche les tiers, tels que les fournisseurs d'accès Internet (FAI) ou les pirates informatiques, d'intercepter ou de surveiller vos activités de trading et d'échanges de cryptomonnaies en ligne.

Pourquoi NordVPN constitue-t-il une solution de choix pour cet usage ?

Désormais incontournable dans le milieu de la confidentialité sur Internet, NordVPN existe depuis maintenant plus de 10 ans sur le marché des VPN. Récompensé à de multiples reprises, NordVPN se distingue de ses concurrents surtout car son utilisation n'impacte quasiment pas la vitesse de connexion de ses utilisateurs, mais aussi pour la pluralité de ses 6 000 serveurs dispersés tout autour du monde.

Grâce à ses milliers de serveurs répartis dans 61 pays, NordVPN vous permet de profiter de toutes les applications et de tous les exchanges crypto, et ce peu importe l'endroit dans lequel vous vous situez. En plus d'être très simple d'utilisation, NordVPN est également disponible sur mobile via son application dédiée, vous permettant ainsi de profiter de ses avantages sur tous vos appareils.

Au-delà de services VPN purs, NordVPN offre également une protection complète pour votre installation, la rendant presque inviolable grâce à un détecteur de malwares avancé, mais également grâce à un système d'alerte qui se lance en cas de fuite de données.

NordVPN intègre également un bloqueur de suivi et de publicités, rendant votre navigation la plus privée possible. De surcroît, un compte NordVPN permet de protéger plusieurs appareils en simultané, peu importe le système d'exploitation utilisé.

Une sécurité sans compromis complémentarisée par NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui protège également vos informations de carte de crédit et autres données confidentielles avec un niveau de protection maximal. Sa simplicité d'utilisation, son application mobile dédiée et sa disponibilité sur une multitude d'appareils en font un choix pratique pour ceux qui cherchent à sécuriser leurs informations personnelles en ligne.

Schématisation du fonctionnement d'une connexion protégée par NordVPN

Sachez qu'au-delà de vous permettre de profiter d'exchanges ou d'applications normalement bloquées dans le pays où vous vous situez, un VPN comme NordVPN peut vous permettre également de profiter de contenus streaming habituellement réservés à une autre zone géographique.

Vous envisagez de souscrire à un VPN pour naviguer dans l'écosystème crypto ? Voici un tableau comparatif des VPN les plus plébiscités par les internautes en 2024 :

NordVPN CyberGhost VPN ExpressVPN Proton VPN Surfshark VPN Nombre de serveurs 5 900 9 300 3 000 3 000 3 200 Pays pris en charge 60 100 94 69 100 Connexions simultanées 6 7 8 1 à 10 Illimitées Particularités Gestionnaire de mots de passe NordPass Kill Switch Protection contre les fuites de DNS Serveurs obfusqués VPN le plus abordable Kill Switch Split Tunneling Protection contre les menaces Adresse IP dédiée VPN le plus rapide du marché Bloqueur de sites malveillants Split Tunneling Kill Switch VPN axé sur la confidentialité des données Kill Switch Profite de l'écosystème Proton (Mail, Calendar, Drive) VPN idéal pour les familles et les entreprises Kill Switch Double VPN et split tunneling Paiement en cryptomonnaies Oui Oui Oui Oui Oui Prix par mois 2,99 € (engagement 2 ans) 2,11 € (engagement 2 ans) 6,67 $ (engagement 1 an) 3,99 € (engagement 2 ans) 2,30 € (engagement 2 ans) Site Visiter NordVPN Visiter CyberGhost VPN Visiter ExpressVPN Visiter Proton VPN Visiter Suftshark VPN

En résumé, l'utilisation d'un VPN dans l'écosystème des cryptomonnaies est essentielle pour contourner les géo-restrictions imposées par certains DEX et protocoles, tout en assurant la confidentialité de vos opérations liées aux cryptomonnaies.

Que ce soit pour accéder à des services indisponibles dans votre région ou pour protéger votre vie privée lors de votre navigation en ligne, l'utilisation d'un VPN est devenue une pratique courante parmi les investisseurs et les traders de cryptomonnaies.

