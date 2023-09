Youseeme : votre portefeuille unifié pour vos opérations bancaires, vos cryptomonnaies et vos paiements quotidiens

Youseeme, la plateforme française qui regroupe toutes vos opérations financières auprès du même fournisseur au même endroit. Fini les tracas de naviguer d’un prestataire à l’autre entre les comptes en euro et les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Youseeme propose des offres adaptées aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises, avec des fonctionnalités complètes comme un numéro IBAN dédié, du cashback, le paiement par carte Mastercard et bientôt multidevises et le transfert instantané avec E-Wallet.

Youseeme, toutes vos opérations au même endroit

Youseeme est une plateforme française créée à partir d'un constat simple : aujourd'hui, les marchés des banques en ligne et des cryptomonnaies sont saturés. Naviguer d'un compte à une plateforme d'échange de cryptomonnaies nécessite d'effectuer de nombreuses opérations contraignantes et cela peut souvent constituer un barrage à l'adoption.

Ainsi, Youseeme vise à unifier les paiements du quotidien, les comptes des opérations financières classiques et les portefeuilles de cryptomonnaies.

Avec un seul et même prestataire, les utilisateurs de Youseeme peuvent ainsi retrouver leur solde en euro pour envoyer ou recevoir des virements ou domicilier leurs prélèvements et leur compte crypto (avec la possibilité d'acheter et vendre des cryptomonnaies), et le tout accompagné d’une carte Mastercard virtuelle. Il est également possible de souscrire de façon optionnelle à une carte de paiement physique pour les dépenses quotidiennes en ligne ou en boutique.

Youseeme dénombre actuellement une quarantaine de cryptomonnaies prises en charge, avec bien sûr les plus populaires, Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Cardano (ADA), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC) ou encore Chainlink (LINK).

Youseeme vous permet aussi d’investir dans 12 tokens en staking et farming, afin de générer des revenus passifs. Les rendements annuels varient de 5 et 40% selon la durée de verrouillage et le risque de chacun des tokens.

Aperçu de la page de staking de Youseeme, les tokens proposés et leurs rentabilités estimées

Notez que l’entreprise Youseeme est enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et également distributeur de monnaie électronique fournisseur de wallet IBAN dont son mandant est la société Treezor agréée auprès de l’ACPR.

Aperçu du portefeuille crypto depuis l'interface Youseeme

Concernant le compte wallet IBAN proposé par Youseeme, celui-ci vous permet de disposer de votre propre solde en euro , lequel est accompagné de sa carte Mastercard virtuelle gratuite ou physique. Il est possible de recharger le solde en euro en vendant vos cryptomonnaies, le tout depuis un seul et même endroit sans transactions superflues.

Par ailleurs, Youseeme est totalement transparent sur les frais relatifs à ses services. À ce titre, vous pouvez consulter les tarifs de services financiers et les tarifs des services liés aux cryptomonnaies.

Grâce à cette solution complète, les débutants en cryptomonnaies sont à même de retrouver toutes leurs opérations et activités financières à un seul et même fournisseur, il est évident que vous allez retrouver deux interfaces différentes car les services ne sont pas les mêmes mais le même environnement et le même support technique.

Les offres de Youseeme et sa feuille de route

Youseeme propose actuellement une offre qui s’adresse aux particuliers, professionnels et entreprises. Elle comprend notamment une carte bancaire virtuelle, ou physique, et un nombre de virements SEPA par mois et prélèvements par mois selon les besoins de chacun ou de chaque structure. Les offres Professionnels et Entreprises sont plus complètes et adaptées aux profils effectuant davantage de transactions.

Toutes ces offres comprennent un numéro IBAN dédié, du cashback, le paiement par Mastercard ainsi que le transfert instantané avec E-Wallet.

Par ailleurs, pour les entreprises et les sites de vente en ligne, Youseeme propose un module de paiement gratuit ou payant selon besoins et selon la plateforme à intégrer sur leur site Web (Shopify, Prestashop et WordPress) afin qu'elles puissent accepter les paiements en cryptomonnaies sur un Wallet commerçant intégré, les sommes en crypto encaissés sont transformés instantanément en euro afin d’éviter tout risque de taux de change

Ainsi, dès lors qu'un visiteur effectue un achat en cryptomonnaies via le plug-in intégré de Youseeme, ces dernières sont directement versées sur le solde en euro correspondant du commerçant.

Aperçu de la fenêtre d'achat/vente sur Youseeme

Les commerçants pourront bientôt (octobre 2023) télécharger l'application Youseeme afin de recevoir des paiements en cryptomonnaies directement depuis leur points de vente physique, de la même manière qu'un TPE classique. Ensuite, le commerçant a la possibilité d'effectuer une conversion instantanée de ces crypto-actifs en euros sur son compte Youseeme.

Enfin, l'écosystème Youseeme possède son propre token, le YOUSY. Ce dernier peut être utilisé pour participer à des sondages, laisser des avis sur des produits ou des services, mais surtout, il ouvre l'accès à des produits, des remises, des privilèges, des cadeaux ainsi que du cashback. En tant que token ERC-20, le YOUSY est émis sur la blockchain Ethereum (ETH) et est disponible sur Uniswap (UNI). Il est possible de le configurer sur MetaMask, Trust Wallet et bien d’autres encore.

En définitive, Youseeme s'adresse à ceux qui veulent retrouver auprès d’ un seul et même prestataire leur IBAN soldé en euros (aussi bien pour leurs prélèvements que pour leurs transactions du quotidien) et leur compte en cryptomonnaies, d'où ils peuvent d'ailleurs en acheter et en vendre à leur guise, et ce sans aucuns frais dissimulés. De plus, il est actuellement possible de gagner 20 tokens YOUSY pour toute inscription sur Youseeme.

Si vous souhaitez rencontrer l'équipe de Youseeme, elle sera présente à la 9e édition de Paris Retail Week du 19 au 21 septembre, un événement majeur du commerce omnicanal.

