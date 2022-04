UniCrypt (UNCX), un hub complet de services pour la finance décentralisée (DeFi)

Cet article est écrit en partenariat avec UniCrypt (en savoir plus)

UniCrypt, redonner confiance aux investisseurs

Si vous fréquentez l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) depuis quelque temps déjà, alors vous avez probablement déjà rencontré ce problème. De nombreuses nouvelles cryptomonnaies sont listées quotidiennement sur les plateformes d'échanges décentralisées telles qu'Uniswap. Malheureusement, toutes ne sont pas dotées de bonnes intentions.

Au contraire, il est devenu de plus en plus fréquent de voir soudainement les projets retirer leurs liquidités, vous laissant avec des tokens sans valeur et s'enfuyant avec votre argent. Ces « rug pull » sont la hantise des investisseurs et constituent l'un des risques majeurs de la DeFi.

L'objectif premier de la plateforme UniCrypt est justement de résoudre cette problématique en rétablissant la confiance des investisseurs envers les nouveaux projets émergents. Comment ? Grâce à l'un de ses nombreux services, le « liquidity locking », qui permet aux projets de verrouiller leurs liquidités un certain temps et ainsi prouver leur bonne foi aux potentiels investisseurs.

Cela dit, le « liquidity locking » n'est qu'un service parmi le panel très varié de ce qui est proposé par UniCrypt. Lancé en juin 2020, UniCrypt est un protocole multi-chaine développé par une équipe française et visant à apporter de la valeur à l'écosystème DeFi en fournissant une « technologie flexible, disruptive et auditée ». Voici un aperçu rapide des divers services proposés par UniCrypt, que nous détaillerons ensuite :

Liquidity locking ;

Initial Liquidity Offering (ILO) ;

Auditeurs et KYC ;

Token vesting ;

Token minter ;

Staking-as-a-Service (FaaS) ;

Farm-as-a-Service (FaaS).

Initialement déployé sur la reine des blockchains à smart contracts, Ethereum (ETH), UniCrypt s'est rapidement étendu à d'autres réseaux. Le protocole est désormais accessible sur la BNB Chain (anciennement Binance Smart Chain), la Gnosis Chain, Avalanche (AVAX) et enfin le réseau Polygon (MATIC).

À l'heure de l'écriture de ces lignes, UniCrypt compte plus de 14000 projets, 540 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL) et surtout 1,2 million d'utilisateurs mensuels.

👉 Découvrez par vous-même la plateforme d'UniCrypt

Un écosystème à deux tokens (UNCX et UNCL)

UniCrypt est un protocole dit « dual token », c'est-à-dire qu'il dispose de deux tokens : UNCX et UNCL. Le premier, l'UNCX, a été introduit dès la création d'UniCrypt, en juin 2020 (précédemment appelé UNC et swappé en novembre 2020 vers UNCX), en tant que token de gouvernance au caractère déflationniste. Le second, l'UNCL, a été ajouté en novembre 2020 et revêt le rôle de token utilitaire et contre-balance par sa nature inflationniste.

En effet, UniCrypt est un écosystème complexe, possédant de nombreuses fonctionnalités et services. De ce fait, payer l'ensemble des frais du protocole et recevoir les récompenses seulement en UNCX aurait rendu l'écosystème trop déflationniste et rapidement inabordable pour un nouvel investisseur.

Ainsi, en incluant un second token, l'UNCL, pour le paiement de certains services (par exemple la participation au lancement d'une nouvelle cryptomonnaie) ou pour les récompenses liées au staking ou au farming, une balance plus saine s'instaure naturellement entre les deux tokens.

Lorsque l'on mentionne des frais, il est important de comprendre qu'ils concernent uniquement les projets souhaitant être listés sur la plateforme. En effet, il n'y a aucune taxe sur les UNCL et UNCX pour les utilisateurs du protocole. L'écosystème d'UniCrypt fonctionne gratuitement et se rémunère sur les frais payés par les autres projets.

Tout savoir sur l'UNCX, ses tokenomics et ses « burns »

Rentrons un peu plus dans le détail des rôles de chacun des deux tokens de l'écosystème UniCrypt, à commencer par l'UNCX. Le token est disponible sur 5 blockchains différentes : Ethereum, Gnosis Chain, Avalanche, Polygon et la BNB Chain. L'UNCX est notamment listé sur Uniswap, Gate.io et PancakeSwap.

La quantité totale d'UNCX est relativement faible : seuls 50 000 tokens ont été émis initialement. À l'heure de l'écriture de ces lignes, il ne reste que 47 650 tokens réellement en circulation.

En effet, UniCrypt procède de manière ponctuelle à un « burn » d'UNCX. Pour faire simple, une partie des tokens collectés à travers les frais de la plateforme sont « brûlés », soit sortis définitivement de la circulation. Cela permet de maintenir une pression haussière sur le cours de l'UNCX et de récompenser les détenteurs.

Environ 12 000 UNCX (soit 24% de la supply totale) sont détenus sur une adresse appartenant à l'équipe du projet. Ces fonds seront utilisés pour financer le développement et la croissance d'UniCrypt à long terme, ce qui inclut le marketing, les allocations pour les futurs advisors, une gestion de la liquidité sur les différentes plateformes d’échanges.

À noter que le paiement de l’équipe, des prestataires et plus généralement de l’ensemble des acteurs gravitant autour du protocole n’a jamais eu lieu en UNCX, étant donné que le protocole est rentable depuis sa création.

Tout savoir sur l'UNCL, ses tokenomics et son inflation

De la même manière que l'UNCX, le token UNCL est disponible sur 4 blockchains, à savoir Ethereum via Uniswap, Gnosis Chain via Honeyswap, Avalanche via Trader Joe et la BNB Chain via PancakeSwap.

L'UNCL est un token utilitaire, récompensant les participants au protocole UNCX (plus exactement les stakers d’UNCX, voir plus bas dans cet article). En effet, le fait de « brûler » des UNCL va permettre aux utilisateurs de participer aux lancements de cryptomonnaies sur la plateforme et de booster leurs gains en staking ou en farming. Par ailleurs, ces deux dernières fonctionnalités offrent des gains en UNCL à leurs contributeurs.

Vous l'aurez compris, le token UNCL dispose d'une fonction de « mint ». Les récompenses fournies aux utilisateurs sont créées et ajoutées à la quantité totale initiale de tokens (120 000 UNCL). C'est pourquoi, avant d'investir, il est important de garder en tête que l'UNCL est inflationniste et que le nombre de tokens augmente au fil du temps.

Cela dit, cette inflation est programmée et contrôlée par UniCrypt. Celle-ci sera réduite d'un facteur 2 chaque année, pour suivre le schéma suivant :

2021 : 60% d'inflation maximale – non atteinte à ce jour (240 384 UNCL);

2022 : 30% d'inflation maximale (312 499 UNCL);

2023 : 15% d'inflation maximale (359 374 UNCL);

2024 : 7,5% d'inflation maximale (386 327 UNCL).

👉 Pour en savoir plus — Retrouvez l'article d'UniCrypt sur leur écosystème de dual token

Staker ses UNCX pour participer à l'écosystème d'UniCrypt

Découvrir le programme de staking d'UNCX

Dans cette section, nous allons nous pencher sur le staking d'UNCX, une fonctionnalité qui vous permet de générer des rendements en participant directement au fonctionnement de l'écosystème d'UniCrypt. Pour ceux qui s'intéressent à la technologie d'UniCrypt, mais ne souhaitent pas s'exposer aux projets qui se lancent sur la plateforme, cette option devrait vous plaire.

L'objectif est de récompenser les détenteurs en leur redistribuant une partie conséquente de ce qui est généré par les frais de service de la plateforme. Initiée au début du mois de mars 2022 par l'équipe d'UniCrypt, cette option a déjà permis aux utilisateurs de se partager 200 000 USDC.

La deuxième phase de ce programme de staking proposé par UniCrypt débutera le 9 avril 2022. Les utilisateurs peuvent d'ores et déjà mettre en staking leurs jetons UNCX et sélectionner le pool de liquidité qui les intéresse. Pas d'inquiétude, même si vous manquez le démarrage, il vous sera toujours de monter dans le train en plein milieu du programme.

Il y a trois différentes offres en places qui dépendent de la quantité de tokens UNCX que vous verrouillez dans le contrat :

Niveau 1 : à partir de 100 UNCX verrouillés, pas de maximum;

Niveau 2 : entre 20 et 100 UNCX verrouillés;

Niveau 3 : entre 3 et 20 UNCX verrouillés.

Contrairement à la première phase, celle du mois d'avril permet désormais de recevoir ses récompenses en UNCL en plus de l'USDC. Dans ces deux cas de figure, environ 150 000 dollars seront distribués aux participants, soit 300 000 dollars au total. Ils seront répartis à hauteur de 50% pour le tiers 1, 30% pour le tiers 2 et enfin 20% pour le tiers 3.

À noter que l’équipe d’UniCrypt procédera à un remplissage mensuel de ces récompenses à hauteur égale à celles déjà allouées sur le mois en cours.

Tutoriel – Comment staker ses UNCX et générer des rendements ?

Vous êtes intéressé par UniCrypt et souhaitez savoir comment participer au fonctionnement de son écosystème tout en générant des récompenses ? Nous vous expliquons tout ça dans ce tutoriel simple et rapide.

1. Avant toute chose, il faudra vous procurer des UNCX. Pour ce faire, étant donné que le système de staking n'est pour le moment présent que sur la blockchain Ethereum, nous vous recommandons de passer par le DEX Uniswap.

2. Une fois cette première étape remplie, il faut se rendre sur le site Internet d'UniCrypt et plus particulièrement sur l'onglet dédié au staking. Choisissez l'option qui vous correspond (tiers 1, tiers 2 ou tiers 3) en fonction des UNCX que vous désirez verrouiller dans le cadre de ce programme du mois d'avril. Pour cet exemple, nous avons choisi le tiers 3.

La page qui s'affiche se divise en plusieurs parties. Le bandeau supérieur vous informe des données principales du pool de liquidité (le nombre d'UNCX verrouillés, le nombre de participants, etc.) et de votre positionnement en son sein (le nombre d'UNCX que vous avez verrouillé, votre part du pool, etc.) :

3. Pour le moment, le montant d'UNCX staké est bien entendu à zéro, mais nous allons remédier à cela. Dans le bloc situé à gauche de votre écran, cliquez sur la fenêtre stake. Sélectionnez le montant d'UNCX que vous souhaitez verrouiller (entre 3 et 20, puisque nous avons choisi le tiers 3).

Une fois le montant sélectionné, vous verrez s'afficher votre part sur la ligne située juste en dessous. Attention, avant de valider, il vous reste encore à sélectionner la durée pendant laquelle vous souhaitez verrouiller vos tokens.

Celle-ci est déterminante pour le calcul des récompenses que vous engendrerez. En effet, plus vous décidez de bloquer vos UNCX longtemps, plus vous bénéficierez d'un boost important de votre rendement. Celui-ci va de 0% pour une durée d'un mois à 100% pour une durée de 1 an et 1 mois.

Surveillez bien la date de retrait sur la ligne inférieure et assurez-vous que vous êtes prêts à vous engager sur cette durée avant de cliquer. Sachez également que cette option de boost peut être revue à la hausse, mais jamais à la baisse.

4. Enfin, une fois vos UNCX bloqués, vous n'avez plus qu'à sélectionner le programme de récompense qui vous intéresse. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans l'encadré situé à droite de l'écran. Dans la première fenêtre, vous y trouverez la liste de ceux auxquels vous avez déjà participé. Dans la seconde, ceux qui sont actuellement disponibles. Enfin dans la troisième, ceux qui sont terminés.

Comme vous pouvez le constater, à l'heure de l'écriture de ces lignes, le programme en USDC du mois de mars est encore accessible et touche pratiquement à son terme. En revanche, les deux pools suivants n'ont pas encore démarré, mais il est d'ores et déjà possible d'y placer ses fonds.

Pas besoin de vous creuser la tête pour choisir parmi l'un d'entre eux, vous pouvez en sélectionner jusqu'à dix différents et répartir vos fonds verrouillés à votre guise. Une fois que vous vous êtes positionné sur ces programmes, vous êtes prêt à recevoir vos récompenses.

Cela dit, il est encore possible de booster vos rendements, en plus d'augmenter la durée de verrouillage. En effet, UniCrypt propose de brûler des tokens UNCL pour augmenter votre poids dans la pool par rapport aux autres. Cela permet d'améliorer jusqu'à 100% ses récompenses sur un programme, à condition de respecter ces conditions :

Tiers 1 : brûlez jusqu'à 300 UNCL pour atteindre +100%;

Tiers 2 : brûlez jusqu'à 200 UNCL pour atteindre +100%;

Tiers 3 : brûlez jusqu'à 150 UNCL pour atteindre +100%.

👉 Tout savoir sur le staking d'UNCX

Tour d'horizon des autres services d'UniCrypt

Les liquidity lockers

Parmi la longue liste de services proposés par UniCrypt, le « Liquidity Locking » est probablement l'un des plus importants. Pour comprendre cela, il est important de rappeler que n'importe quel projet qui se lance – que ce soit sur Uniswap, PancakeSwap ou ailleurs – a besoin de liquidités.

Cette liquidité est généralement apportée par les investisseurs. Toutefois, ceux-ci sont parfois réticents à placer leurs fonds dans des projets sans avoir la sécurité de les revoir un jour.

Les « Liquidity Lockers » d'UniCrypt sont des smarts contracts dans lesquels les développeurs stockent leur LP tokens (Liquidity Providers tokens) et révoquent leurs permissions d'y accéder. Autrement dit, ils verrouillent leurs liquidités dans des coffres pour prouver leur bonne foi.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, plus de 540 millions de dollars sont verrouillés sur les différents teneurs de marchés automatisés grâce aux services d'UniCrypt,

Le modèle économique d'UniCrypt est majoritairement basé sur les frais que paient les développeurs pour soumettre leur projet. Soit ils décident de payer une flat tax (en ETH, GNO, AVAX, MATIC ou BNB, selon la blockchain) à laquelle s'ajoute un pourcentage du montant de tokens verrouillés. Soit, pour les gros projets, il est possible de faire diminuer cette part en procédant à un burn d'UNCX.

👉 Retrouvez plus d'informations sur les Liquidity Lockers

Le Token Vesting

Alors que les Liquidity Lockers permettent aux développeurs de verrouiller leurs LP tokens (autrement dit des paires de tokens de pool de liquidité) ils n'offrent pas cette option à tous les autres types de tokens. C'est pourquoi UniCrypt a introduit le Token Vesting, ou token lock.

En bref, ce service permet de verrouiller une certaine quantité de tokens pendant une durée déterminée afin de prouver son implication dans le projet. Une fois que le développeur a bloqué ses tokens, il ne peut plus y accéder ni revenir en arrière et doit simplement attendre la fin du contrat pour les récupérer.

De la même manière qu'avec les Liquidity Lockers, le Token Vesting est un service de sécurité supplémentaire pour les investisseurs afin de les rassurer sur les intentions des développeurs d'un projet. Cela permet indéniablement de gagner la confiance de la communauté et de la faire croître plus rapidement.

👉 En savoir plus sur le Token Vesting

Initial Liquidity Offering (ILO)

Similaire à un launchpad (plateforme dédiée au lancement de nouvelles cryptomonnaies), le service d'Initial Liquidity Offering d'UniCrypt permet aux utilisateurs d'apporter leur liquidité directement depuis les pools de liquidité pour bénéficier de récompenses en token d'un nouveau projet qui se lance.

UniCrypt a déployé une plateforme entièrement décentralisée et automatisée, connectée aux Liquidity Lockers. Dans la veine des deux premiers services présentés ci-dessus, celui-ci a également pour objectif de rassurer les investisseurs. Chaque projet désirant se lancer via une ILO sur UniCrypt devra verrouiller entre 60% et 100% des liquidités qui auront été levées.

Toutefois, si des projets vous tapent à l'œil et que vous souhaitez participer à des ILO sur UniCrypt, il est important de garder quelques détails en tête. Tout d'abord, les tokens que vous achetez seront retenus dans le smart contract jusqu'à la fin de la période de prévente.

Ensuite, lorsque le plafond de liquidité est atteint (i.e l'objectif de l'ILO), n'importe qui peut mettre fin manuellement à la période de blocage des tokens, créer une paire sur un DEX et commencer à trader. Enfin, notez que le launchpad d'UniCrypt est décentralisé. Autrement dit, ils n'ont aucun droit de regard sur les tokens qui se lancent et c'est à chaque investisseur de bien faire ses propres recherches avant d’y placer des fonds.

Si vous souhaitez suivre de plus près les lancements des projets sur le launchpad d'UniCrypt, rejoignez le groupe Telegram UniCrypt Lockers dédié à cet effet.

👉 Tout savoir sur l'Initial Liquidity Offering (ILO)

Un rôle de hub de la DeFi à assurer

Vous l'aurez compris, UniCrypt est l'une des plateformes les plus complètes de la finance décentralisée. Le protocole étant compatible avec les principales blockchains existantes actuellement, les services proposés sont très diversifiés et adaptés à la fois aux investisseurs et aux développeurs.

L'une des fonctionnalités les plus pertinentes est le Liquidity Locking. En proposant aux projets de verrouiller leurs liquidités en amont du lancement, UniCrypt leur permet de prouver leur bonne foi et de rassurer les potentiels investisseurs. Cette option va évidemment de pair avec l'Initial Liquidity Offering, le launchpad décentralisé d'UniCrypt.

L'écosystème d'UniCrypt repose sur une économie à deux tokens, l'UNCX et l'UNCL, aux tokenomics et aux rôles bien particuliers. UniCrypt propose notamment le staking d'UNCX pour générer des rendements et participer au fonctionnement de sa plateforme. Un nouveau programme de récompenses est en cours pour le mois d'avril et permet aux participants de se partager 300 000 dollars.

En conclusion, UniCrypt se positionne comme un véritable hub de la finance décentralisée. Pour conserver cette position, la plateforme prévoit encore de nombreuses améliorations et l'ajout de fonctionnalités toujours plus intéressantes et disruptives.

