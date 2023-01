Le protocole UniCrypt prend des mesures pour protéger sa communauté et optimiser son token UNCX

UniCrypt est un protocole qui offre tous les services clés de la finance décentralisée (DeFi) sur plusieurs blockchains. Récemment, l'équipe d'UniCrypt a annoncé des changements importants pour protéger sa communauté des risques liés aux plateformes centralisées. En parallèle, des modifications ont été apportées sur la liquidité du token UNCX et à ses récompenses de staking.

Cet article est écrit en partenariat avec UniCrypt (en savoir plus)

Un protocole résilient loin des dangers des entités centralisées

Le protocole UniCrypt fournit les principaux services offerts par la finance décentralisée (DeFi), constituant ainsi un guichet unique avec tout le nécessaire pour lancer un projet, acheter des tokens, faire du staking, fournir de la liquidité, etc.

Plateforme multi-chaîne, UniCrypt est compatible avec les blockchains les plus populaires, à savoir Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, xDai ou encore DogeChain.

En avril dernier, nous vous avions présenté ce hub complet de la DeFi ainsi que ses fonctionnalités fort intéressantes pour générer des rendements. Entretemps, l'affaire FTX aura ébranlé l'écosystème des cryptomonnaies, et UniCrypt a rapidement communiqué sur sa situation dans un billet de blog. On y apprend notamment que la trésorerie du protocole n'a nullement été touchée.

La chute de FTX et de sa branche d'investissement Alameda Research a aussi des conséquences désastreuses en ce qui concerne les protocoles et startups associées. L'équipe d'UniCrypt rappelle dans son billet de blog qu'elle n'a pas réalisé d'ICO et qu'elle n'a pas de liens avec des investisseurs. Ainsi, le protocole UniCrypt est exempté de tout risque qui pourrait être lié à l'un de ces éléments.

Pour protéger au maximum sa communauté des déboires des plateformes centralisées (CEX), UniCrypt a pris la décision de retirer des CEX toutes les paires de cryptomonnaies incluant le token UNCX jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, le token UNCX est uniquement disponible sur des plateformes décentralisées comme Uniswap et PancakeSwap, à l'abri complet des difficultés que pourraient rencontrer les plateformes centralisées.

Des décisions qui permettent à UniCrypt d'agrandir sainement la taille de sa communauté, les liquidity providers étant aujourd'hui 10 fois plus nombreux qu'en août 2022.

En ce début d'année 2023, l'équipe d'UniCrypt a décidé d'aller encore plus loin et de procéder à quelques autres modifications concernant son token principal, l'UNCX.

👉 Découvrez par vous-même la plateforme UniCrypt

Un rééquilibrage des liquidités sur les blockchains Ethereum et BNB Chain

Le token UNCX est disponible au trading sur Ethereum (Uniswap V2 et DEXTools) et sur BNB Chain (PancakeSwap V2 et DEXTools). Avant 2023, la liquidité de l'UNCX était approximativement distribuée à 55 % sur la BNB Chain, tandis que les 45 % restants sont attribués à la blockchain Ethereum.

L'utilité de l'UNCX se concentrant essentiellement sur le réseau Ethereum, l'équipe a décidé de rééquilibrer la liquidité du token. Ainsi, 85 % de la liquidité de l'UNCX se trouve désormais sur la blockchain Ethereum et les 15 % restants sont alloués à la BNB Chain.

Les récompenses de staking d'UNCX changent

Auparavant, les stakers de tokens UNCX recevaient des récompenses en USDC et UNCL, et étaient simultanément crédités sur le réseau Ethereum.

À partir de maintenant, les détenteurs de tokens UNCX recevront des récompenses en UNCX (au lieu de USDC) et en UNCL (sans changement), toujours sur le réseau Ethereum.

Les tokens UNCX qui seront distribués aux stakers proviendront exclusivement de rachats enclenchés par le protocole UniCrypt lui-même. Le montant mensuel des rachats de tokens UNCX correspondra à l'ancien chiffre alloué aux USDC (environ 150 000 USDC par mois). Les rachats seront effectués de manière aléatoire dans le temps afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de trading autour de ces événements.

Notez également que dès le 16 janvier et pendant 2 semaines, les récompenses de staking d'UNCX seront boostées. Pour en profiter, les stakers doivent souscrire à leurs pools de récompenses respectifs avant cette date.

👉 Découvrez tous les détails de ces modifications dans ce billet de blog d'UniCrypt

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.