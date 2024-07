Tangem : les hardware wallets ergonomiques et élégants pour sécuriser vos cryptos

L'entreprise Tangem propose un hardware wallet innovant qui se décline sous la forme d'une carte bancaire et d'une bague, une première mondiale. Ces portefeuilles partagent les mêmes caractéristiques techniques et offrent une sécurité maximale à vos cryptos. Grâce à une application mobile intuitive et à l'absence optionnelle de seed phrase, découvrez comment la gestion et la sécurité de vos cryptomonnaies sont assurées par Tangem.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Tangem (en savoir plus)

Tangem présente des hardware wallets à l'ergonomie parfaite

L'essence même de Bitcoin et des cryptomonnaies réside dans leur utilisation via des portefeuilles non custodials, c'est-à-dire des portefeuilles dont vous êtes le seul détenteur des clés.

De plus, détenir ses cryptos sur des plateformes centralisées expose à plusieurs risques, notamment la perte de fonds en cas de faillite ou de hack de la plateforme, ainsi qu'une perte de confidentialité en cas de fuite ou de revente des données conservées par l'entreprise.

Les portefeuilles physiques, ou « hardware wallets » en anglais, s'imposent comme des outils indispensables pour se protéger et continuer à utiliser vos cryptos en toute sécurité.

Tangem est une entreprise spécialisée dans la création de portefeuilles physiques dédiés au stockage de cryptos. Les portefeuilles de Tangem se distinguent par leur capacité à sécuriser le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies tout en offrant une interface soignée et une expérience utilisateur élégante et minimaliste.

La gamme de Tangem comprend 2 produits : un portefeuille prenant l'apparence d'une carte bancaire et leur dernier produit, la Ring, prenant la forme d'une bague. Tous 2 équipés d'une puce et d'une antenne NFC, ces wallets permettent de gérer ses cryptos via une application mobile en les approchant simplement de votre smartphone.

L'application mobile de Tangem offre de nombreux services, permettant d'acheter, vendre, échanger, mais aussi de staker différentes cryptos. Les portefeuilles de Tangem sont compatibles avec plus de 60 blockchains différentes et supportent des milliers de tokens, y compris les tokens non fongibles (NFT). Ils peuvent également être connectés à des applications de finance décentralisée (DeFi).

🔐 Pour en savoir plus sur ce que Tangem propose, visitez leur site Internet

Tangem n'a pas non plus lésiné sur la sécurité de ses wallets, lesquels ont passé plusieurs audits et obtenu plusieurs certifications, notamment par Kudelski Security et Riscure. À ce jour, aucune des 1 400 000 cartes produites n'a été piratée.

De plus, Tangem a récemment annoncé un partenariat inédit avec le réseau de paiement Visa. En tant que 1er portefeuille crypto certifié par Visa, les détenteurs d’un Tangem peuvent dépenser leurs cryptomonnaies dans les commerces traditionnels grâce à Tangem Pay.

La carte Tangem pour une gestion simple et légère de vos cryptomonnaies

Le 1er portefeuille de Tangem prend la forme d'une carte bancaire, et l'application mobile, disponible sur Android et iOS, est si accessible que la configuration prend seulement 3 minutes selon l'entreprise. L'envoi ou la réception de cryptomonnaies se fait également en quelques clics.

La carte Tangem est dotée d'une puce EAL6+ CC certifiée, un niveau de sécurité utilisé pour les passeports et les cartes bancaires. De plus, son firmware, c'est-à-dire le logiciel de l'appareil, est open source, permettant des audits externes pour vérifier sa sécurité.

💳 Découvrez la carte de Tangem pour ajouter de la simplicité à la gestion de vos cryptomonnaies

Les clés privées sont stockées exclusivement sur la carte Tangem, qui n'est jamais connectée à Internet, assurant qu'un acteur malveillant ne puisse pas avoir accès à vos cryptos à distance.

La carte est étanche, bénéficiant d'une certification IP68, et résistante aux températures extrêmes (de -25°C à +50°C) et Tangem garantit son produit pendant 25 ans. Elle dispose également d'une certification ISO, offrant une protection contre les impulsions électromagnétiques, les décharges électrostatiques et les rayons X.

En bref, la carte Tangem est le portefeuille idéal pour un investisseur soucieux de la sécurité de ses cryptos et qui apprécie les produits travaillés et ergonomiques.

La Ring de Tangem pour sécuriser vos cryptos avec élégance et sobriété

La bague Tangem, nommée « Ring », est un portefeuille physique innovant permettant de stocker vos cryptomonnaies en toute sécurité directement à partir de son doigt. Elle est vendue avec 2 cartes, toutes liées à une clé privée unique.

Bien sûr, plusieurs tailles de bagues sont proposées et Tangem fournit un guide des tailles sur son site Web pour vous aider à déterminer le modèle qui vous correspond le mieux.

Voici une liste des différents avantages offerts par la Ring de Tangem :

Facilement transportable : la bague vous permet d'accéder à vos cryptos directement à partir de votre doigt et ne dispose pas de batterie, enlevant la contrainte de recharge ;

: la bague vous permet d'accéder à vos cryptos directement à partir de votre doigt et ne dispose pas de batterie, enlevant la contrainte de recharge ; Facile d'utilisation avec le Tap-and-go : Une fois l'application ouverte, il vous suffit d'approcher la bague du téléphone pour signer vos transactions ;

: Une fois l'application ouverte, il vous suffit d'approcher la bague du téléphone pour signer vos transactions ; Garde les fonds en sécurité : Elle aussi dotée de la puce EAL6+ CC et d'une antenne NFC durable, le tout enveloppé dans une structure en céramique de zircone hypoallergénique résistant aux rayures, aux températures extrêmes entre -25°C et +50°C, ainsi qu'à l'eau ;

: Elle aussi dotée de la puce EAL6+ CC et d'une antenne NFC durable, le tout enveloppé dans une structure en céramique de zircone hypoallergénique résistant aux rayures, aux températures extrêmes entre -25°C et +50°C, ainsi qu'à l'eau ; Design sobre et élégant : Le design et la couleur noire de la bague lui permettent de s'accorder à tous les styles vestimentaires et de passer inaperçu.

👉 Disponible dès la fin du mois d’octobre 2024, il est d’ores et déjà possible de précommander la Ring de Tangem 💍

Tout comme la carte de Tangem, la Ring bénéficie de :

Une connectivité NFC pour une connexion sans fil avec les smartphones compatibles ;

pour une connexion sans fil avec les smartphones compatibles ; Une garantie de 25 ans ;

; Une certification ISO , qui protège contre les attaques par impulsions électromagnétiques, les décharges électrostatiques et les rayons X ;

, qui protège contre les attaques par impulsions électromagnétiques, les décharges électrostatiques et les rayons X ; Tangem Smart Backup , qui rend possible l’utilisation d’un autre wallet Tangem comme sauvegarde : ce qui permet de gérer ses clés privées sans seed phrase ;

, : ce qui permet de gérer ses clés privées sans seed phrase ; 2 cartes supplémentaires, permettant de préserver un accès à vos cryptos en cas de perte de la bague.

Par ailleurs, la Ring de Tangem est le 1er portefeuille matériel sous forme de bague, ce qui en fait un objet innovant et inédit dans l'industrie. Elle simplifie la gestion des portefeuilles et améliore la transportabilité de vos cryptomonnaies.

Son design sobre et sa sécurité renforcée en font un très bon outil pour contribuer à l'adoption des cryptomonnaies par un public plus large, favorisant une utilisation quotidienne.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.