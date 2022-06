Le portefeuille ZenGo introduit ClearSign : le premier « pare-feu » dédié au Web 3

ClearSign, une nouveauté de ZenGo bienvenue pour sécuriser le Web 3

L'application ZenGo, spécialisée dans la sécurisation des cryptomonnaies et l'accès au Web 3.0, lance ClearSign, un outil qui évite aux utilisateurs de perdre leurs cryptomonnaies et NFTs en signant des transactions de smart contracts douteux.

Grâce à ClearSign, les utilisateurs d'applications décentralisées (dApps) ont désormais un contrôle optimal des droits qu'ils accordent à des tiers en ce qui concerne l'accès à leur portefeuille.

Ainsi, l'outil ClearSign de ZenGo agit comme un véritable pare-feu au sein de votre portefeuille de cryptomonnaies.

Avec l'essor du Web3, les utilisateurs sont de plus en plus exposés à des attaques orchestrées par des acteurs malveillants dans le but de subtiliser leurs cryptomonnaies. C'est notamment pour cette raison que ZenGo a développé ClearSign, toujours dans l'optique de sécuriser l'écosystème :

« C'est un problème critique de l'industrie : les utilisateurs de Web3 ont besoin d'un meilleur moyen de comprendre les transactions on-chain avant de les signer. Désormais, avec ClearSign, au lieu de signer aveuglément des transactions et des messages hors ligne, les utilisateurs de ZenGo obtiendront des informations et des alertes détaillées et transparentes sur les transactions qu'ils sont sur le point de signer [...]. »

Qui n'a jamais signé une transaction sans véritablement en comprendre les conséquences ? Souvent composés d'une série de fonctions et de variables, les messages qu'affichent les portefeuilles comme MetaMask ne sont pas compréhensibles, et nombreux sont les utilisateurs qui peuvent malencontreusement donner des autorisations qui s'avèreront catastrophiques.

C'est principalement ce manque de compréhension que corrige ClearSign avec des messages clairs, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous.

Cette nouvelle option affiche un message clair et compréhensible

👉 Retrouvez notre présentation complète de ZenGo pour en savoir plus sur les fonctionnalités de ce portefeuille

Quels sont les cas d'usages de ClearSign ?

Lorsqu'un utilisateur de ZenGo signe une transaction, ce nouvel outil présente un message clair et lisible, qui explique véritablement ce qu'implique chaque interaction avec une application décentralisée.

ClearSign présente également des alertes informatives dans le cas de transactions à haut risque et agit comme un pare-feu en bloquant les actions indésirables liées aux applications décentralisées supportées.

Enfin, sans mettre de côté la sécurité, il permet de signer une transaction sans avoir besoin d'une clé privée.

Quel type d'erreurs et d'attaques ClearSign peut-il détecter ?

Plus précisément, ClearSign permet à l'utilisateur d'éviter bon nombre de choses qui pourraient s'avérer catastrophiques pour son portefeuille :

Usurpation d'identité d'une application décentralisée sur les réseaux sociaux ;

Usurpation d'identité de personnes et des projets NFTs, par exemple BAYC sur Instagram, Beeple sur Twitter ;

Prise de contrôle d'un smart contract ou de l'interface d'une application décentralisée par un tiers malveillant ;

Autorisations abusives de smart contracts abusives (faux mint de NFT, faux airdrop de tokens) ;

Certains bugs de smart contracts ;

Erreurs humaines récurrentes, comme les erreurs de type « fat finger », où des utilisateurs peuvent perdre des milliers de dollars à cause d'une mauvaise manipulation.

Pour le lancement de ClearSign, ZenGo collabore avec Collab.Land, un service de gestion de communauté Web 3 de premier plan. Cette intégration permettra aux utilisateurs de ZenGo de s'assurer qu'ils utilisent la véritable application Collab.Land, en plus d'éviter les possibles escroqueries par phishing.

