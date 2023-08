OnlyFans et Ethereum : la plateforme de contenus pour adultes investit dans la cryptomonnaie

OnlyFans a fait le pari de la cryptomonnaie d'Ethereum (ETH), selon un rapport récent qui détaille les investissements de l'entreprise. Quel montant la plateforme de contenu pour adulte a-t-elle alloué, et a-t-elle gagné de l'argent ?

OnlyFans a investi dans la cryptomonnaie d’Ethereum (ETH)

L’investissement a été révélé par des documents détaillant la situation financière de Fenix International Limited, la société qui gère la marque OnlyFans. Elle a investi près de 20 millions de dollars dans l’ETH, la cryptomonnaie de la blockchain Ethereum. L’achat a été effectué au cours de l’année 2022.

OnlyFans aurait au 30 novembre 2022 perdu 8.4 millions de dollars sur son investissement. Le rapport ne précise pas pourquoi le choix de l’ETH a été fait, il est seulement fait mention d’une diversification :

« Au cours de l’année, le Groupe a diversifié une partie de son fonds de roulement en le changeant pour un actif de cryptomonnaie (Ethereum, ou ETH). Il n’y a pas de limitation ou de restriction en ce qui concerne la capacité du Groupe à vendre les actifs. »

Bien que l’ETH n’ait pour l’instant pas été un choix lucratif pour l’entreprise, ses résultats 2022 sont très bons. OnlyFans a vu ses revenus augmenter nettement, de 4.8 milliards de dollars en 2021 à 5.6 milliards de dollars en 2022.

OnlyFans, le Web3 et Ethereum

On note quelques discrètes approches du Web3 par OnlyFans. Réclamés depuis longtemps par les créateurs et les utilisateurs, les paiements en cryptomonnaies ne sont pas encore arrivés sur la plateforme. Cela dit, elle a confirmé que les utilisateurs pourraient désormais utiliser des tokens non fongibles (NFTs) en tant que photos de profil. Ce sont seulement les NFTs d’Ethereum qui sont cependant compatibles.

Autre action notable : aux débuts de la guerre en Ukraine, OnlyFans avait fait don de 500 ETH (plus d’un million de dollars au cours de l’époque) à l’organisation UkraineDAO. Par ailleurs, le PDG de OnlyFans, Amrapali Gan, avait sous-entendu que l’entreprise allait continuer à explorer le Web3. Il expliquait ainsi à Reuters que la marque souhaitait élargir le rôle des NFTs sur la plateforme.

Il est probable que la plateforme de création de contenu autorise à l’avenir des paiements en cryptomonnaies. D’ici là, on peut constater que c’est bien Ethereum qui a pour l’instant sa faveur.

Source : Fenix International, informations légales

