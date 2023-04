Non Fungible Conference (NFC) : une expérience unique pour les fans de NFT du 7 au 9 juin 2023

Du 7 au 9 juin 2023, la communauté NFT se réunira à Lisbonne au Portugal pour la Non Fungible Conference (NFC). Avec une programmation audacieuse et des invités de renom du secteur, la NFC promet d'être un événement à ne pas manquer pour tout adepte des NFT.

Lisbonne accueille de nouveau la Non Fungible Conference

Co-éditée par Cult Crypto Art et The Sandbox, la Non Fungible Conference 2023 prendre place du 7 au 9 juin 2023 au sein de l'iconique Pavillon Carlos Lopes, un site unique au cœur de Lisbonne.

L'année dernière, lors de sa 1ère édition qui s'est également déroulée au Pavillon Carlos Lopes, la Non Fungible Conference a accueilli plus de 170 intervenants, lesquels ont partagé auprès de 2 500 participants leurs connaissances sur l'art, le gaming, le metaverse et les collectibles.

Cette année, la Non Fungible Conference réitère l'expérience et encore plus de personnalités du monde des NFT interviendront devant les 5 000 participants attendus. En outre, la particularité de la NFC par rapport à d'autres conférences réside dans la mise en avant de ses invités grâce à de nouveaux formats tels que des discussions communautaires, des « battles artistiques » en direct, des débats animés et des masterclass.

Avec les « Blind Talks », cet événement proposera une expérience artistique et sensorielle immersive qui permettra pour la première fois à des légendes des NFT souhaitant conserver leur anonymat de se produire sur scène.

Grâce à cela, la Non Fungible Conference accueillera des collectionneurs et artistes de renoms tels que :

Pascal Boyart ;

Whaleshark ;

Cozomo de' Medici ;

Pak ;

Mr Misang ;

Hackatao ;

Basileus.

En parallèle, une multitude de personnalités reconnues du monde des NFT seront également présentes lors de la NFC, à savoir :

Anjali Young (Collab.Land) ;

Brian O'Hagan (Sorare) ;

Inna Modja (Codegreen) ;

Diego Di Tommasso (OVR) ;

Olivier Moingeon (Exclusible) ;d

Pierre Nicolas Hurstel (Arianee ) ;

Sébastien Borget (The Sandbox) ;

et de nombreux artistes que vous pouvez retrouver sur cette page.

Pendant que les conférences et les discussions se succèderont, les participants pourront aussi apprécier plusieurs animations telles que :

Le « Shopping District » : Un marché physique où vous pourrez acheter des NFT de collections innovantes et nouvellement lancées qui seront présentées et mises en valeur par des artistes ;

» : Un marché physique où vous pourrez acheter des NFT de collections innovantes et nouvellement lancées qui seront présentées et mises en valeur par des artistes ; Le « Photo Lab » : Cette exposition présentera la nouvelle vague de la photographie NFT ;

La « Beach Party » : Soirée de clôture de la NFC animée par des DJs. Prévue le 9 juin, elle sera accessible pour tout détenteur d'un billet de la NFC.

Acheter un billet pour la Non Fungible Conference

Si vous possédez un NFT d'une collection partenaire, vous pouvez obtenir un billet pour la NFC avec une réduction de 90 %. La liste des collections partenaires est plutôt fournie, il est assez probable, si vous êtes un aficionado des NFT, que vous soyez détenteur d'au moins 1 NFT de l'une de ces collections.

Si vous n'êtes pas propriétaire de l'un de ces NFT, vous pouvez acheter un billet classique pour la Non Fungible Conference à 180 € au lieu de 600 € avec le code CRYPTOAST. Cette réduction exceptionnelle de 70 % est limitée à 20 billets alors n'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez vous rendre à la NFC :

Autrement, une fois tous les codes expirés, vous devez vous inscrire sur la liste d'attente et remplir ce formulaire pour être tenu informé de l'ouverture prochaine de la vente publique des tickets.

