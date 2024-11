Le ministère de la Justice des États-Unis abandonne les poursuites contre Donald Trump — Quels étaient les faits reprochés ?

Lundi, le ministère de la Justice des États-Unis a demandé l'abandon des poursuites judiciaires auxquelles faisait face le prochain président Donald Trump.

En effet, 2 affaires d'envergures étaient en cours. La première relève de sa tentative d'entrave de l'élection de 2020, à la suite de laquelle des émeutes avaient éclaté, durant lesquelles des sympathisants républicains avaient notamment assailli le Capitole.

La seconde affaire relève des documents classifiés, découverts en 2022 dans la résidence Mar-a-Lago de Donald Trump. Cela avait conduit la justice à inculper Donald Trump de 37 chefs d'accusation en juin 2023.

Toutefois, la Constitution des États-Unis interdit la mise en accusation fédérale d'un président en fonction, ce qui aurait créé une contradiction dès l'investiture du 20 janvier prochain. Néanmoins, la situation actuelle était inédite, les procédures judiciaires étant déjà en cours.

📰 Retrouvez toutes nos actus de la finance

Dès lors, cela a conduit Jack Smith, le procureur spécial, à consulter le Bureau du conseiller juridique du ministère (OLC), afin de déterminer ce qu'il convenait de faire dans un tel cas de figure :

Après un examen attentif, le ministère a déterminé que les avis antérieurs de l'OLC concernant l'interdiction de la Constitution sur la mise en accusation et la poursuite fédérales d'un président en exercice s'appliquent à cette situation et que par conséquent, cette poursuite doit être abandonnée avant que le défenseur ne soit investi. Cette interdiction est catégorique et ne dépend pas de la gravité des crimes reprochés, de la force de la preuve, ou le bien-fondé de l'accusation, que le gouvernement soutient pleinement.