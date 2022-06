FujiDAO récompense l’utilisation de son protocole à travers l’opération « Fuji Climb, Fantom Expedition »

Cet article est écrit en partenariat avec FujiDAO (en savoir plus)

Le protocole FujiDAO offre deux principaux avantages. D’abord, il permet aux emprunteurs de liquidité d’obtenir le meilleur taux d’intérêt. Puis, et c’est sa fonction la plus intéressante, il surveille en continu les taux sur les plateformes de prêt et, dès qu’un meilleur taux se présente, il redirige automatiquement les emprunts de tous les utilisateurs.

Les utilisateurs de FujiDAO bénéficient donc constamment du taux le plus avantageux sur le marché. En outre, la mise en commun des fonds profite également aux emprunteurs puisqu’ils réalisent des économies d’échelle sur les frais de transaction. Enfin, le protocole offre un gain de temps non négligeable.

L’opération Fuji Climb: Fantom Expedition, démarrée le 1er juin dernier, propose aux participants de découvrir, à travers une expérience ludique, les avantages à utiliser le protocole Fuji plutôt que de passer directement par les plateformes de prêts décentralisées.

Le principe du jeu est simple : chaque dollar emprunté depuis la plateforme génère un point par jour tant que la position d’emprunt reste active.

L’objectif est de cumuler le plus de points possible, car, à la fin de l’expédition, ces points pourront être convertis et échangés contre les futurs tokens FUJI. En effet, FujiDAO a annoncé que 3 % de la part réservée à la communauté seront distribués aux participants à l’expédition au prorata du nombre de leurs points.

