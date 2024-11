Polymarket : un Français devrait gagner 60 millions de dollars en pariant sur la victoire de Donald Trump

La victoire annoncée de Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine a fait un heureux, et il est Français. « Freddi9999 » avait misé des dizaines de millions de dollars sur Polymarket, et il vient de remporter le gros lot.

Ce Français qui a misé sur la victoire de Donald Trump

Polymarket avait repéré les comptes de ce Français, car la plateforme avait fait l’inventaire des gros miseurs, craignant une manipulation de marché. Mais « Freddi9999 », qui a souhaité rester anonyme, a confirmé qu’il s’agissait simplement d’un sentiment personnel que Donald Trump allait gagner l’élection présidentielle de cette semaine.

L’homme dispose de plusieurs comptes sur la plateforme, avec plusieurs noms différents. Selon ses dires récents, il a misé plus de 30 millions de dollars en plusieurs fois, cela afin de ne pas déstabiliser les marchés. Il a parié sur plusieurs questions, et a pour l’instant eu raison sur la majorité de ses pronostics :

Une partie des mises de « Freddi9999 », le Français qui a misé sur la victoire de Donald Trump

Freddi9999 ou « Théo » : le Français qui a misé sur Donald Trump

À ce stade, ses positions sur ses divers comptes Polymarket valent plus de 92 millions de dollars. Le Français aurait donc triplé sa mise, avec un profit estimé autour de 60 millions de dollars. À l’origine, on en savait très peu sur cette personne, Polymarket ayant simplement confirmé qu’elle disposait d’une « grande expérience du trading et des services financiers ».

Le Wall Street Journal avait cependant retrouvé et interviewé l’homme, qui a choisi d’utiliser le prénom Théo. Il a confirmé n’avoir « aucune intention politique » et vouloir simplement gagner de l’argent. Il s’est décrit comme une personne ayant vécu aux États-Unis et travaillant en tant que trader pour des banques.

L’homme souhaite rester anonyme, car ses proches comme ses enfants ne savent pas l’étendue de sa fortune. Il ne souhaite par ailleurs pas révéler la nature de son pari sur la victoire de Donald Trump. Les dizaines de millions de dollars qu’il a misés représenteraient la majorité de ses liquidités.

Polymarket, un des gagnants de l’élection ?

Polymarket a émergé en tant que place de marché prédictive majeure et a connu un afflux de mises ces derniers mois. La plateforme a reflété l’incertitude autour de la présidentielle, avec des mises qui ont tantôt favorisé Donald Trump, tantôt Kamala Harris. Mais ces dernières semaines, c’est bien le candidat républicain qui était nettement en tête sur les estimations.

Au total, ce sont 2,5 milliards de dollars qui ont été misés sur les résultats des élections, avec diverses questions. Qui sera le gagnant bien sûr, mais aussi qui gagnera le vote populaire, ou encore qui sera gagnant dans l’état de Pennsylvanie.

Les marchés prédictifs existent depuis nombre d’années aux États-Unis, mais c’est la première fois qu’un service de ce type se développe autant dans l’écosystème crypto. L’engouement autour de Polymarket pourrait donc se poursuivre avec les grands événements de l’actualité mondiale.

Source : Polymarket, Wall Street Journal

