Le Digital Assets Venture Network (DAVN) se lance pour consolider l'investissement blockchain en Europe

Le Digital Assets Venture Network (DAVN), la nouvelle association européenne dédiée à l'investissement dans la blockchain et la crypto, a été officiellement lancée. Basée à Paris, cette initiative réunit des investisseurs, des fondateurs de projets Web3 et des experts juridiques. Son objectif principal est de fédérer le secteur pour construire un écosystème blockchain européen plus structuré et performant.

Quelle est la mission du DAVN ?

La mission du DAVN est claire : éduquer, unir et promouvoir les acteurs du capital-risque blockchain à travers l'Europe.

En favorisant une collaboration transfrontalière et en mutualisant les connaissances, l'association cherche à accélérer l'innovation et la croissance du secteur.

Ainsi, le DAVN ambitionne de positionner l'Europe comme un leader mondial dans le domaine des investissements liés à la blockchain et aux cryptomonnaies, visant ainsi à réduire l'écart qui existe actuellement avec des marchés plus matures comme les États-Unis.

Pour atteindre ses objectifs et aider ses membres à rester à la pointe de l'innovation, le Digital Assets Venture Network s'engage dans plusieurs activités stratégiques 👇

Réglementation et influence : L'association s'implique directement auprès des régulateurs de l'Union européenne. Elle assure une veille constante du cadre législatif, notamment la réglementation MiCA (Markets in Crypto-Assets), pour garantir que ses membres peuvent naviguer dans l'environnement de conformité et en tirer parti efficacement.

Partage d'expertise : Le DAVN produit des articles, des livres blancs, des études de cas et propose des programmes de formation, des webinaires et du mentorat pour standardiser les meilleures pratiques d'investissement.

Réseautage et opportunités : L'organisation met en place des événements exclusifs, des conférences, des ateliers et des tables rondes pour faciliter la mise en relation, les opportunités de co-investissement et la découverte de nouvelles entreprises.

Une alliance de professionnels de premier plan

Le DAVN a été fondé par une équipe de professionnels issus des principales sociétés d'investissement en Europe, ce qui atteste immédiatement de sa crédibilité.

Parmi les membres fondateurs figurent notamment Bpifrance, Truffle Capital, Eurazeo, Greenfield Capital et Leadblock Partners, ainsi que Morpho Labs (protocole DeFi) et d&a partners (cabinet d'avocats crypto).

Le Conseil d'administration est présidé par Ivan de Lastours de Bpifrance, et la trésorière est Evelyne Raby de Morpho Labs. Ce leadership fort, soutenu par un panel d'entités reconnues, est essentiel pour représenter une voix unie auprès des décideurs politiques et des institutions financières.

En créant ce réseau, le DAVN souhaite créer le pont nécessaire pour que le capital-risque européen dans les actifs numériques prospère et contribue activement à la révolution technologique et financière en cours.

👉 Visitez le site du DAVN pour en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.