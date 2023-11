Bitcoin (BTC) : le seuil technique majeur des 38 000 dollars

Cette semaine a vu de bonnes nouvelles sur le plan des fondamentaux avec la confirmation que la désinflation se poursuit aux Etats-Unis sans pour autant que cela soit causé par un basculement de l’économie des États-Unis en récession économique. C’est dans ce contexte que le cours du bitcoin fait face à la forte résistance technique des 38 000 dollars.

La désinflation se poursuit aux Etats-Unis

Pour les actifs risqués en bourse et depuis le bear market de l’année 2022, la trajectoire de l’inflation en Occident est le facteur fondamental dominant, en particulier le régime des prix des États-Unis. En effet, ce dernier est la source première d’influence de la politique monétaire de la Réserve Fédérale (FED), elle-même étant la boussole des marchés financiers US, ces derniers ayant enfin un impact fort sur la dynamique du marché crypto.

Cette semaine a vu la mise à jour de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, selon l’indice de mesure CPI, le seconde mesure la plus suivie par la FED après l’indice PCE. Selon le CPI, l’inflation nominale a reculé à 3,2 % en rythme annuel et la version sous-jacente à 4 %. La tendance est donc bien à la désinflation aux Etats-Unis, même si l’objectif de la FED se situe à 2% et que l'inflation sous-jacente est encore deux fois plus élevées.

Graphique qui dévoile l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis en version nominale et en version sous-jacente, avec la cible de la FED à 2%

Du côté des prix sortis d’usines, l’indice des prix à la production ou PPI, la mesure est tombée sous les 2 % en rythme annuel. C’est une confirmation supplémentaire que l’inflation est en train d’être vaincue en Occident.

Naturellement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Même s'il est hautement probable que la FED ait atteint son taux terminal à 5,5 % (le taux qui conclue la campagne de resserrement monétaire initiée en janvier 2022), il n’est pas pour le moment question d’un pivot de la FED, c’est-à-dire l’engagement d’un cycle baissier de ses taux d’intérêt.

En bref, si le bout du tunnel est en vue sur le plan des fondamentaux classiques du marché, il n’est justement qu’en vue. Quant à l’écosystème, il prend toujours le risque de croire comme certaine la validation des ETF par la SEC.

Le seuil des 38 000 dollars est majeur pour le cours du bitcoin

Sur le plan de l’analyse technique, nous avons identifié le seuil des 38 000 dollars comme une résistance graphique majeure. Au printemps 2022, c'était le seuil de décrochage de la chute du stablecoin Terra de Luna. Il s’agit aussi du ratio de retracement de 61,8 % de l’ensemble du marché baissier de 2022, c’est donc pour cela qu’une pause est en cours.

Ce seuil des 38 000 dollars est même le dernier « espoir » du camp baissier, celui qui de longue date attend les 12 000 dollars pour revenir à l’achat.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du BTC/USD avec le scénario ultime du camp baissier

Alors il n’y a qu’une unique façon de mettre un terme au dernier espoir des vendeurs de long terme, il faut faire sauter le verrou technique des 38 000 / 42 000 dollars, mais il est peu probable que cela intervienne à court terme. Enfin, le garant technique de la reprise haussière annuelle se situe maintenant à 31 000 / 32 000 dollars.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles du cours du bitcoin

