Découvrez 3 projets soutenus par White Loop, le premier fonds d'investissement blockchain privé français

Le bear market continue, mais des projets uniques visant à faire de la blockchain la technologie de demain continuent de se bâtir. Découvrons Ondefy, DeepSquare et Fluent, 3 projets prometteurs et évoluant dans des secteurs aussi variés que la finance décentralisée (DeFi), le cloud computing ou le système bancaire et soutenus par White Loop Capital, un fonds d'investissement français privé spécialisé dans la blockchain.

L'investissement tricolore dans la blockchain avec White Loop

Bien que les cryptomonnaies soient encore peu démocratisées en France, de nombreux projets se créent et se développent silencieusement dans l'Hexagone.

White Loop, une société française domiciliée à Lyon, s'emploie à rendre le monde de la finance décentralisée (DeFi) et des cryptomonnaies plus accessible en investissant dans des projets tout en les accompagnant sur des axes variés comme, entre autres, le financement, le marketing, le networking, la conformité ou encore la communication afin qu'ils puissent évoluer dans les meilleures conditions.

Afin d'étendre ses capacités et d'accroitre son développement, White Loop recrutera de nouveaux associés dès le 13 octobre via un formulaire disponible directement sur son site.

Parmi ces projets se trouvent Ondefy, DeepSquare et Fluent, des solutions à des problématiques diverses rencontrées dans notre écosystème. Tour d'horizon de ces projets encouragés par l'un des premiers fonds d'investissement français et privé de la blockchain.

Ondefy, ou la DeFi accessible à tous

Ondefy est une entreprise suisse qui travaille à la démocratisation de la finance décentralisée en développant une plateforme dédiée à la DeFi comprenant les qualités d'un exchange centralisé, une catégorie souvent bien plus simple à prendre en main qu'un exchange décentralisé.

En un clic, avec une simple adresse mail ou via une connexion à un portefeuille MetaMask, n’importe qui peut accéder à un panel d'outils complet et simplifié sur Ondefy pour profiter du large monde de la DeFi sans ses nombreuses complications.

À ce titre, il est possible de passer par Ondefy pour acheter des cryptomonnaies, générer des rendements avec un système de yield farming ou encore de swap des tokens via un bridge intégré, le tout sur plus de 10 000 tokens à travers les plus grandes blockchains telles qu'Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC), Ethereum (ETH) et des solutions de seconde couche comme Arbitrum ou Optimism (OP).

En définitive, Ondefy conjugue les avantages de la DeFi à la simplicité des exchanges traditionnels afin de permettre aux utilisateurs de tous niveaux de profiter de leurs cryptomonnaies en toute sécurité et en toute simplicité. L'une de ses forces réside dans sa section « Trending tokens », un onglet dédié aux tokens populaires permettant de classer les cryptomonnaies du moment selon différents critères.

Aperçu de l'interface Ondefy avec la section « Trending tokens ».

La plateforme est accessible en version bêta depuis le 14 juin et connaît un intérêt croissant. Elle a notamment fait l'objet d'une présentation lors de la DeFi Boat Party à Paris durant l'EthCC Week au mois de juillet dernier par son PDG Gauthier Vila devant des acteurs importants de l'écosystème blockchain. Le projet à par ailleurs retenu l'attention d’Owen Simonin, de Julien Bouteloup et de Mounir Benchemled (PDG de Paraswap ).

Plus récemment, au mois d'août, Ondefy a conclu un partenariat avec Unstoppable Domains, un incontournable du monde des tokens non fongibles (NFTs) qui a déjà permis l'enregistrement de plus de 2,5 millions de noms de domaines en NFT.

👉 Retrouvez notre présentation complète d'Ondefy

DeepSquare, le cloud décentralisé grâce à la blockchain

DeepSquare est né d'un constat sans appel : 76 % de l'informatique en nuage (cloud computing) est aujourd'hui entre les mains de géants de la tech comme Google, Amazon ou Microsoft.

Ainsi, l'équipe de DeepSquare a jugé nécessaire qu'il était temps d'apporter une alternative décentralisée, responsable et durable au grand public, et surtout, que ce dernier soit en mesure de participer activement à l'évolution du réseau.

Alimenté par la blockchain, une technologie intrinsèquement sécurisée de par son fonctionnement garantissant l'immuabilité des opérations effectuées, DeepSquare offre une interface unifiée de qualité professionnelle dans un écosystème régi par sa propre communauté, un système unique en son genre fonctionnant grâce à son token de gouvernance, le DPS.

Évoluant depuis le mois d'avril sur son propre subnet à travers la blockchain Avalanche, DeepSquare permet aux entreprises de réaliser des calculs à haute performance (HPC) dans des secteurs aussi variés que l'intelligence artificielle (IA), le machine learning, les services financiers (cryptographie notamment) ou encore pour le metaverse et le Web3.

Résolument tourné vers l'écologie réelle, DeepSquare optimise son réseau afin de n'utiliser que des énergies renouvelables et assurer ainsi sa durabilité.

Avec ses services innovants et tournés vers l'utilisateur, DeepSquare a été sélectionné pour participer au programme exclusif d'Outlier Ventures : Basecamp 2022, un programme très sélectif visant à encourager et soutenir les projets à fort potentiel afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Notons que ce programme a vu passer des projets blockchain désormais incontournables comme Brave, Polygon, Filecoin (FIL) ou encore Polkadot (DOT).

À noter enfin que DeepSquare reçoit aussi le soutient financier d'Outlier Ventures pour les aider à atteindre leur objectif : décentraliser et rendre durable le cloud computing.

👉 Découvrez la vidéo de présentation de DeepSquare :

Fluent, la banque décentralisée, transparente et sûre

Et s'il était possible d'associer les banques traditionnelles aux actifs numériques sur un modèle novateur basé sur la transparence et la confiance ? C'est le défi qu'a souhaité relever Fluent.

Grâce à son stablecoin US+ adossé au dollar américain et entièrement assuré à minima à un ratio de 1 pour 1, Fluent tend à répondre à la fois aux besoins de la finance traditionnelle et de la DeFi grâce à un écosystème complet régi par un système d'organisation autonome décentralisée (DAO).

Alors que la plupart des émetteurs de stablecoins ont tendance à se montrer discrets quant à la qualité de leurs réserves financières, Fluent travaille directement avec les Federation Member Banks, des organismes bancaires devant être capables de garantir le ratio 1:1 de l'US+ et assurant le mécanisme de burn du stablecoin afin de maintenir son ancrage au cours du dollar américain.

De plus, dans le cadre de son partenariat avec Chainlink (LINK), Fluent permet à tout individu qui le souhaite de vérifier en temps réel les réserves servant à assurer l'US+.

Précisons également qu’afin de concilier finance traditionnelle et actifs numériques, Fluent permet à tout un chacun d’échanger de la monnaie fiat contre de l’US+ et inversement instantanément et sans friction. Cela est permis grâce à un smart contract chargé d’assurer la liaison entre les 2 actifs, le tout avec une liquidité conséquente offerte par les partenaires bancaires de Fluent.

Ce bridge, aussi discret que rapide, permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à de la trésorerie, au crédit et au rendement du monde réel, faisant ainsi de l'US+ un stablecoin utile dans les activités traditionnelles mais également dans la finance décentralisée

Dotée donc d'une liquidité conséquente et totalement transparente, Fluent permet à la fois aux investisseurs et aux institutionnels d'utiliser un système de confiance grâce à 2 tokens de gouvernance différents.

D'une part, les tokens BANK sont distribués sous forme de NFT afin que les banques partenaires puissent prouver leur statut de Federation Member Banks, et d'autre part, les tokens FLNT qui permettent d'obtenir un pouvoir de vote sur les différentes propositions de la DAO, lesquelles peuvent influer sur les frais de transactions, les réserves monétaires et l'ensemble des politiques propres au protocole comme la gestion de trésorerie.

Déjà reconnu par des institutionnels et des blockchains à part entière, le stablecoin US+ vise à devenir la référence des stablecoins transparents et dignes de confiance, le tout en assurant la liaison entre les institutions et les investisseurs.

À ce titre, Fluent travaille déjà à des intégrations de son système unique au sein de nouvelles institutions bancaires, et de nouvelles annonces sont attendues pour très bientôt.

👉 Suivez Fluent sur Twitter pour ne rien louper de leurs avancées

