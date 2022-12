Tealer Lab dévoile « Room420 », sa première collection de NFT aux nombreux avantages

Le 21 décembre, Tealer Lab lancera sa première collection de tokens non fongibles (NFT) baptisée « Room420 ». Imprégnée des valeurs de la culture urbaine, cette collection offrira des avantages à tous les fans de la marque Tealer Lab, à mi-chemin entre le monde réel et l'univers du Web3.

Cet article est écrit en partenariat avec Tealer Lab (en savoir plus)

Tealer Lab lance les NFT « Room420 »

Le 21 décembre, Tealer Lab fera son premier pas dans l'univers du Web3 en lançant sa propre collection de tokens non fongibles (NFT). Intitulée « Room420 », celle-ci est composée de 5 420 NFTs imprégnés des valeurs de la marque et de la culture urbaine en général.

Ces 5 420 NFTs représentent une pièce de vie dans un design en 3 dimensions, remplie d'objets animés rappelant certains produits de Tealer Lab. À l'intérieur de cette pièce évolue un personnage également animé et baptisé « companion ».

Aperçu des différents NFT de la collection Room420

Avec plus de 500 attributs différents, 75 univers et 50 companions, chaque pièce aura son propre style. De plus, cette collection présentera 4 niveaux de rareté :

Colorblock : ce sont les pièces les plus communes. Elles sont composées de 19 couleurs simples et d'une variété de 38 objets ;

Chromatics : avec ses 29 designs muraux plus travaillés et futuristes, cette pièce dispose de 89 objets différents ;

Shinies : elles font partie des pièces les plus rares. Leurs 30 revêtements muraux ainsi que les 106 objets leur donnent un aspect psychédélique ;

Legendary : ces NFTs sont totalement uniques, dans des thèmes particuliers et créés en partenariat avec d'autres marques.

Ces NFTs seront distribués aléatoirement lors de la période de mint (c'est-à-dire d'achat par l'utilisateur et d'enregistrement du token sur la blockchain) qui s'effectuera directement sur le site Web du projet. Celle-ci sera divisée en deux phases :

La pre-sale, qui sera ouverte aux personnes obtenant un rôle particulier sur le serveur Discord de Room420 ;

La public sale, qui démarrera 2 heures plus tard et sera ouverte à tous.

Pour information, le serveur Discord réunit déjà plus de 25 000 membres, dont 8 000 disposants du rôle permettant d'accéder à la pre-sale. Autrement dit, c'est déjà plus que le nombre de NFT prévus, à savoir 5 420.

Ainsi, si le mint de Room420 vous intéresse, vous devez rejoindre le Discord dédié au projet et décrocher le rôle spécifique avant le mint.

👉 Découvrez plus d'informations sur Room420 en rejoignant leur Discord

Room420, allier la culture urbaine au Web3

En lançant sa première collection de tokens non fongibles, Tealer Lab souhaite offrir des avantages à ses utilisateurs et à ses clients. Pour rappel, la marque est connue à la fois pour sa gamme de vêtements et accessoires streetwear, mais également ses produits CBD.

Concrètement, chaque détenteur d'un NFT recevra sa commande en double - ce qui correspond finalement à une réduction de 50% à vie sur le site marchand de Tealer Lab. De surcroît, entre 10 et 100 holders recevront chaque mois des échantillons gratuits de nouveaux produits.

Le lien entre le Web3 et le monde réel se fait par le coffre-fort. Cet attribut, présent dans chacune des pièces virtuelles, accueillera de temps à autre des airdrops. On pourra notamment retrouver des invitations à des workshops, des fêtes ou encore des voyages organisés par Tealer Lab.

Parmi les partenaires de Room 420, nous retrouvons notamment le metaverse The SandBox, bien connu dans l'univers du Web3. Avec son équipe de 25 personnes, le projet Room420 travaille déjà activement sur le développement d'un land au sein du célèbre metaverse.

Par ailleurs, Room420 s'articule également autour de l'on-boarding de nouveaux partenaires qui offriront des récompenses, des exclusivités ou des accès à des expériences inédites aux holders des NFT Room420, mais aussi aux membres de la communauté.

Pour terminer, les détenteurs d'un NFT de Room420 intègreront une organisation autonome décentralisée (DAO) et pourront faire jouer leur pouvoir de vote pour construire l'avenir du projet : les futures marques partenaires, les nouveaux produits, etc.

👉 Ne manquez rien des actualités de Room420 en les suivant sur Twitter

