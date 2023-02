Plus-values en cryptomonnaies : Binance lance un outil d'aide à la déclaration d'impôts

La déclaration des plus et moins-values en cryptomonnaies peut souvent être un casse-tête pour les investisseurs en cryptomonnaies. Les formulaires proposés par les États sont relativement récents, et ils varient grandement d’un pays à l’autre. Un créneau que compte occuper Binance, qui propose désormais à ses utilisateurs français une aide à la déclaration.

