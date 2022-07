Interview de Jean-Pierre Nadir, fondateur du site de voyages FairMoove ayant adopté les cryptomonnaies

L'agence de voyages responsables FairMoove accepte maintenant les paiements en cryptomonnaies grâce à l'intégration de la solution Utrust. Pour comprendre ce qui a motivé Jean-Pierre Nadir, le créateur de FairMoove, à faire ce choix, nous lui avons posé quelques questions.

L'agence de voyages FairMoove accepte les paiements en cryptomonnaies

Depuis le 22 juin dernier, la plateforme FairMoove, spécialisée dans la réservation de voyage, les hébergements et les activités éco-responsables, accepte les paiements en cryptomonnaies.

La plateforme est ainsi devenu la première en France à proposer de réserver un voyage complet grâce aux cryptomonnaies. Grâce à l'intégration de la solution de paiement Utrust, l’entièreté des services de FairMoove est ouverte aux paiements en cryptomonnaies (vols, trains, hôtels, activités, etc.).

Ainsi, FairMoove accepte une multitude de cryptomonnaies, dont le Bitcoin (BTC), l'Ether (ETH) et l'UTK, le token natif de Utrust.

La nouvelle plateforme FairMoove est l'œuvre de Jean-Pierre Nadir, un serial entrepreneur français ayant également fondé EasyVoyage, le célèbre portail d’infomédiation et comparateur consacré au voyage.

Afin d'en savoir plus sur sa vision des cryptomonnaies et leur intégration au sein de FairMoove, nous avons eu l'opportunité d'échanger sur le sujet avec son créateur.

1. Est-ce que tu as un objectif de ventes en cryptomonnaies ? À quoi t'attends-tu ?

Nous aimerions faire au moins 2/3 % de nos ventes en cryptomonnaies d’ici quelques mois ! Sachant que près de 10% des Français en possèdent déjà et 30% envisagent d’en acquérir, les achats et ventes en cryptomonnaies devraient se développer rapidement.

Peu d’acteurs proposent le paiement en cryptomonnaies dans le tourisme en France, et nous sommes les seuls à dates à proposer de réserver entièrement son voyage en crypto-actifs. Donc nous espérons attirer cette clientèle qui correspond assez bien sociologiquement et générationnellement à nos clients : autrement dit de l'urbain actif de 25/45 ans !

2. FairMoove permet de réserver des voyages éco-responsables, quel positionnement adoptes-tu par rapport aux personnes qui disent que les cryptomonnaies polluent et sont inutiles ?

Les cryptomonnaies consomment beaucoup d’énergie, on ne peut pas le nier. Mais beaucoup d’arguments sont contestables… Un récent rapport par exemple (Bitcoin : Efficacité énergétique des crypto-paiements, publié par Valuechain) affirme que le Bitcoin – principale cible des contestations – pollue moins que notre système bancaire actuel ! Il y a également de nombreuses cryptomonnaies qui consomment beaucoup moins.

Tout n’est pas parfait, mais je sais que les ingénieurs et acteurs de la cryptomonnaie travaillent sur l’impact écologique. De nombreuses initiatives ont d’ailleurs pour projet de rendre les cryptomonnaies le plus éco-responsable possible. Comme les acteurs du tourisme ! C’est encore nouveau, c’est normal que cela suscite de l’inquiétude, mais je parie sur l’avenir. Et l’avenir sera rose car beaucoup plus green !

Au-delà, nous ne contribuons pas à l’inflation des cryptomonnaies, nous apportons une utilisation d’usage vers des produits plus sages… On donne une opportunité d'utiliser ces cryptomonnaies dans une logique de consommation plus raisonnable… Ce n’est pas la panacée, ce n’est certainement pas assez, mais c’est un petit pas qui fait sens et en donne.

3. Est-ce que ce sont tes collègues de « Qui veut être mon associé ? », notamment Anthony Bourbon et Éric Larchevêque, qui t'ont donné envie de proposer ce mode de paiement à tes clients ?

Je m’intéresse depuis longtemps aux nouveaux modes de consommation, aux innovations numériques, aux envies des nouvelles générations : pour pouvoir proposer une offre adaptée à leurs besoins et envies !

Il faut savoir évoluer avec son temps et se remettre en question. Alors les cryptomonnaies étaient forcément dans un coin de ma tête, je voyais bien que cela prenait de l’ampleur, mais c’est vrai que le fait de pouvoir discuter avec Éric qui est un véritable expert voire avec Anthony qui s’y intéresse sérieusement, m’a permis de me familiariser avec ce système et d’être plus à l’aise. Ensuite, c’était comme une évidence que FairMoove devrait proposer ce mode de paiement dès que possible.

4. Tu aides tes partenaires touristiques à se développer. As-tu prévu de les former au monde des cryptomonnaies ?

Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je serais bien sûr présent s’ils ont besoin d’échanger sur le sujet, d’avoir des conseils, pour les orienter vers les bons interlocuteurs et mettre cela en place. Si l’expérience de FairMoove peut les rassurer, tant mieux ! Il faut que quelqu’un montre la voie pour que les autres se disent « c’est possible » !

5. Autre chose à ajouter en exclusivité pour Cryptoast ?

Nous allons être présents sur le portail Yo Crypto et nous discutons avec Ledger pour envisager des partenariats. Comment ? On ne sait pas encore, mais on échange.

👉 Envie de voyager avec vos cryptomonnaies ? Consultez les nombreuses destinations proposées par FairMoove

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité