Epic Web3 Conference : rencontrer les acteurs du Web décentralisé à Lisbonne

Le 9 juin prochain, la capitale du Portugal accueillera un évènement d'ampleur dédié au Web3 : Epic Web3 Conference. De grands noms de l'industrie interviendront pour partager leurs meilleurs pratiques sur comment construire et développer des produits dans cette industrie de la décentralisation.

Epic Web3 débarque à Lisbonne

Le 9 juin prochain, l'une des villes les plus dynamiques en matière de cryptomonnaies en Europe revêtira à nouveau les couleurs du Web3. Lisbonne accueillera Epic Web3 Conference, un évènement ambitieux autour de l'industrie du Web3.

Cette conférence est organisée par Epic Web3, une communauté regroupant des acteurs de l'écosystème souhaitant se partager leurs stratégies de croissance, leurs idées de projets et leurs besoins d'accompagnement, dans une optique de collaboration pour développer des produits Web3.

Cet évènement rassemblera plus de 1 000 participants. ConsenSys, Binance, MakerDAO, Unstoppable Domains, Ledger, Uniswap, Gnosis : une multitude de professionnels du secteur se succéderont pour partager leurs meilleurs conseils sur la construction d'un projet dans une industrie en constante évolution.

L'Epic Web3 Conference servira de lieu de discussion entre les principales entreprises engagées dans l'industrie du Web3, même pendant cette période compliquée pour le marché. De nombreuses pointures de leurs domaines respectifs donneront leur avis sur des sujets diverses, à savoir les réglementations, l'adoption massive, le développement d'écosystèmes ou encore la manière de survivre à un bear market prolongé.

Au total, 30 intervenants se partageront cette journée de conférences. En voici une liste non exhaustive :

Liste non exhaustive des intervenants de Epic Web3 Conference à Lisbonne

En parallèle des conférences, Epic Web3 réserve un temps pour que chacun des visiteurs puisse présenter son projet et bénéficier de l'expertise et des conseils de ces acteurs reconnus de l'écosystème du Web3.

Des investisseurs du Web3, fonds d'investissement et de capital-risque seront présents à Lisbonne pour rencontrer des porteurs de projets et éventuellement les rejoindre. Si vous en faites partie, alors ne manquez pas cette opportunité et inscrivez-vous à l'Epic Web3 Conference.

15 % de réduction avec le code CRYPTOAST

Si vous souhaitez bénéficier de 15 % de réduction sur votre billet pour toute la durée de l'évènement, il vous suffira de vous rendre sur la page dédiée à cet effet et de renseigner le code « CRYPTOAST » lorsque vous procédez à l'achat.

Les porteurs de projets peuvent bénéficier de 2 tickets d'entrée à cette journée pour un prix de 340 euros. De surcroît, Epic Web3 leur donne l'opportunité de présenter leur produit sur scène, devant une audience d'investisseurs en capital-risque (VC).

Pour le reste, le prix est de 414 euros et donne accès à l'ensemble des conférences, des consultations avec des experts du Web3, un rendez-vous en tête à tête avec des investisseurs et la soirée d'afterparty.

Notez que les tarifs présentés sont susceptibles d'augmenter au cours des prochaines semaines. Si vous souhaitez vous rendre à Lisbonne pour l'Epic Web3 Conference, ne tardez pas pour prendre vos billets.

👉 Visitez le site de Epic Web3 pour en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.