Ballman Project, le Play-to-Earn de tennis qui combine collection de NFT et compétition virtuelle

Ballman Project est le premier jeu de tennis Play-to-Earn lancé en 2022 par Stanislas Wawrinka. Ce jeu basé sur la blockchain s'articule autour d'une collection de NFTs qui représentent des joueurs de tennis virtuels, appelés Ballman. L'aspect compétitif du jeu est alimenté par le Ballman Tour, où les joueurs peuvent obtenir des récompenses. Ce 14 mars, Ballman organise un freemint et une presale pour sa nouvelle collection de NFTs, suivie d'une vente publique le 17 mars, l'occasion parfaite pour que de nouveaux joueurs découvrent ce Play-to-Earn.

Ballman Project : le jeu blockchain dédié au tennis

Lancé en 2022, Ballman est un jeu Play-to-Earn de tennis créé par Stanislas Wawrinka (triple vainqueur du Grand Chelem, champion olympique et vainqueur de la Coupe Davis). Ce jeu fonctionnant sur le blockchain Ethereum (ETH) est articulé autour d'une collection de NFT évolutifs qui permettent à leurs détenteurs de participer à des tournois de tennis virtuels et de gagner des récompenses.

Chacun de ces NFT représente un joueur de tennis virtuel, également connu sous le nom de Ballman, tous ayant des caractéristiques uniques qui évoluent dans le temps en fonction des résultats obtenus lors des tournois.

Lors d'un match, les choix du joueur (tactiques de match, et bientôt entraînement et équipement) jouent également un rôle important dans l'issue des confrontations. Grâce à cette particularité, le résultat d'un match n'est pas le simple fruit du hasard. Chaque joueur devient alors un véritable manager et ses décisions avant et pendant le match influencent le résultat de celui-ci.

Aperçu d'un match de Ballman

Après le franc succès de sa 1ère collection de 6 200 NFT, une 2e collection de NFTs plus importante est prévue pour la communauté. Une nouvelle collection de 30 000 NFTs débarquera ce 14 mars (freemint) et la vente publique sera ouverte dès le 17 mars.

L'aspect compétitif de Ballman et ses récompenses

Afin que les joueurs puissent progresser dans un classement mondial et gagner des prix, Ballman propose une compétition de tennis virtuelle : le Ballman Tour. Celle-ci est composée de tournois hebdomadaires répartis en plusieurs catégories. En fonction de son classement, un joueur peut participer à des tournois plus ou moins rémunérateurs. Plus le joueur sera performant, plus il aura la possibilité de gagner des points dans le classement général.

Certains tournois sont payants (en MATIC), tandis que d'autres sont accessibles gratuitement. Les tournois payants permettent de gagner des récompenses en tokens MATIC (issus des mises de tous les participants) et des Ballman Tour points (BMT), alors que les tournois gratuits n'offrent que des points BMT. Ce sont ces points BMT qui déterminent le classement mondial du jeu Ballman.

Par exemple, voici les caractéristiques d'un tournoi type de Ballman :

Condition d'entrée : être dans le top 250 du classement mondial ;

Frais d'inscription : 6 MATIC ;

Cagnotte globale : Jusqu'à 6 400 MATIC ;

Nombre de participants maximum : 128.

Les caractéristiques d'un tournoi Ballman

En parallèle du Ballman Tour, de nombreuses autres compétitions permettent aux joueurs de progresser et de remporter des récompenses :

Le premier tournoi de tennis officiel de Roland-Garros version Web3 : Dès le 15 avril 2023, ceux qui possèdent un NFT Ballman pourront participer à un tournoi dans un environnement exclusif à la marque Roland-Garros, avec une cagnotte globale de 25 000 $ ;

; Les « Training Matches » : Permettent de s'entraîner et de gagner de l'expérience ;

Les « Exhibitions Matches » : Permettent aux joueurs de s'affronter en dehors des tournois et de gagner de l'expérience ;

Les « Flash Tournaments » (à venir) : Des compétitions rapides avec cagnotte ;

Prize pool annuel de 50 ETH.

Les NFTs évolutifs et le gameplay de Ballman

Les NFTs dynamiques de Ballman

Il existe 5 catégories de Ballman, qui se différencient par le nombre de points de compétence de base qui leur sont attribués. Voici les 5 types de Ballman :

Aperçu des 5 catégories des NFTs Ballman

Les NFTs de Ballman ne sont pas statiques comme la plupart des autres NFT, ils sont dynamiques. Cela implique qu'ils ont la capacité d'évoluer en fonction de nombreux facteurs.

En effet, un Ballman peut passer à la catégorie supérieure en accumulant de l'expérience, laquelle est acquise en remportant des matchs, qu'il s'agisse de tournois, de matchs d'exhibition ou d'entraînements.

Ainsi, un Ballman Rookie peut ainsi devenir Challenger dès lors qu'il atteint les compétences de base de cette catégorie (220). Avec plus d'expérience, il pourra ensuite devenir Epic (230) et même Champion (240).

Une exception est faite pour les Ballman de type Legend, dont la supply est figée à 6 200 NFT. Aucun nouveau Ballman de ce type ne sera jamais créé et le seul moyen d'en obtenir un est de l'acheter sur le marché secondaire, comme sur la marketplace OpenSea par exemple.

Quelques Ballman Legend

Du côté de leurs caractéristiques, les joueurs Ballman possèdent 5 compétences en matière de tennis qui influence leur manière de jouer :

Technique ;

Mental ;

Puissance ;

Tactique ;

Condition ;

En fonction de la classe du joueur, celui-ci aura plus ou moins de points (de 1 à 5) dans chacune de ces compétences. En effet, les joueurs de Ballman sont également divisés en 5 catégories aux capacités différentes :

Joueur de base offensif ;

Joueur tout terrain ;

Serveur-volleyeur ;

Contre-attaquant ;

Pusher.

Ils ont donc chacun leurs forces et leurs faiblesses, lesquelles se ressentent directement sur leurs capacités générales lors des matchs. Plus encore, certains Ballmen possèdent des aptitudes rares qui leur confèrent un avantage sous la forme de points supplémentaires sur certaines compétences.

Toujours dans l'optique de conférer une profondeur aux NFTs de Ballman, certains d'entre eux portent des tenues rares, qui confèrent un bonus pour l'une de ses compétences.

Comment fonctionne un match de Ballman ?

Dans ce jeu, 2 joueurs s'affrontent en temps réel selon les règles traditionnelles du tennis en 3 sets gagnants. Chaque échange est joué à l'aide d'un algorithme qui prend en compte les compétences des joueurs pour déterminer où la balle atterrit. Pour chaque joueur et pour chaque échange, des calculs sont effectués en fonction de divers paramètres :

Énergie restante ;

Mental ;

Total des points d'expérience ;

Avantage de classe ;

Bonus éventuels (booster, avantage de surface).

Ainsi, à chaque échange, un score est obtenu pour les joueurs. Ce score détermine qui gagne l'échange et tout événement notable qui aura un impact sur les statistiques du match, comme un ace, une double faute, un break, etc.

Le gagnant de l'échange est alors déterminé comme suit : une valeur seuil est calculée pour le 1er joueur et une valeur aléatoire est tirée par un simulateur. Si cette valeur aléatoire est inférieure au seuil du 1er joueur, il gagne le point. Dans le cas contraire, il le perd.

Une collaboration avec la Fédération Française de Tennis

Toujours dans l'optique de proposer la meilleure expérience possible à ses joueurs, Ballman est parvenu à nouer un contrat de 3 ans avec la Fédération Française de Tennis (FFT).

Dans le cadre de cette collaboration, Ballman Project restituera le tournoi de tennis officiel de Roland-Garros en version Web3, ce qui permettra aux fans de s'impliquer dans le tournoi d'une manière inédite. Le tournoi se déroulera dans un environnement exclusif à la marque Roland-Garros et sera ouvert à tous ceux qui possèdent un NFT Ballman.

Le premier tournoi de tennis virtuel de Roland-Garros sur Ballman, avec un prix assuré de 25 000 $, devrait débuter le 15 avril 2023, et ses phases finales se dérouleront dans le même temps que le tournoi réel, jusqu'à l'annonce du vainqueur le 11 juin.

« Cette collaboration nous aidera à atteindre notre objectif de devenir le plus grand tournoi et la plus grande communauté de tennis dans l’univers du Web3. Nous sommes impatients de travailler avec la FFT pour réaliser ce projet. Nous souhaitons établir des partenariats avec tous les tournois du Grand Chelem. »

À l'occasion de cette initiative, les détenteurs d'un NFT Roland-Garros Game, Seat & Match pourront même obtenir un NFT Ballman et bénéficier d'un accès privilégié au tournoi virtuel Roland-Garros sur la plateforme.

Par ailleurs, grâce à cette collaboration, 15 joueurs de tennis professionnel français ont d'ores et déjà rejoint la Ballman Academy. Ballman a pour objectif d'accueillir 35 joueurs supplémentaires dans un futur proche.

Conclusion sur le jeu Ballman

Ballman se présente comme une expérience complète du tennis à la sauce Web3. Ce jeu Play-to-Earn est d'une importante profondeur, tant en ce qui concerne les NFTs et leurs compétences, mais aussi pour ses tournois et son gameplay.

Cette expérience Web3 offre la possibilité de gravir les échelons d'un classement mondial et de gagner d'importantes récompenses au fil de sa progression. De plus, l'évolutivité de ses NFTs apporte vraiment un vent de fraîcheur qui ravira tous les joueurs.

Avec son équipe expérimentée tant du côté du tennis que du Web3 et des partenariats de qualité comme celui conclu avec la Fédération Française de Tennis (FFT), Ballman a toutes les cartes en main pour construire une communauté active et engagée autour de son écosystème.

Pour rappel, si devenir manager d'un joueur Ballman vous intéresse et que vous souhaitez tenter votre chance lors de tournois pour remporter des récompenses, la nouvelle collection de 30 000 NFTs est à venir dès ce 14 mars.

