Terrorisme : les États-Unis pourraient avoir envoyé 293 millions de dollars aux talibans après un manque de contrôles

Si les États-Unis ont quitté l’Afghanistan depuis 3 ans maintenant, des aides financières continuent d’affluer dans le pays pour soutenir la population locale face au régime mis en place par les talibans. En effet, selon le dernier rapport trimestriel du Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), le montant de ces aides pourrait s’élever à plus de 20,7 milliards de dollars depuis 2021.

Néanmoins, la destination d’une partie de ces fonds reste incertaine. Et pour cause, le rapport indique que sur une période allant de mars à novembre 2022, 2 des 5 bureaux du Département d’État en charge de délivrer ces subventions n’avaient pas été en mesure de fournir certains documents.

En effet, le SIGAR considère que lesdits bureaux « n’ont pas respecté les exigences fédérales en matière de conservation des documents », ne pouvant dès lors plus prouver la conformité des subventions versées.

Au total, ce sont donc 293 millions de dollars, qui auraient pu profiter par erreur aux talibans :

Au total, le Département d’État n’a pas pu démontrer sa conformité aux exigences de vérification des partenaires pour des subventions ayant déboursé au moins 293 millions de dollars en Afghanistan. Le risque que les talibans bénéficient des fonds des contribuables américains et détournent de l’argent vers des groupes terroristes souligne l’importance pour le Département d’État de respecter ses propres exigences en matière de vérification et de conservation des documents.

Bien entendu, ce montant doit être considéré avec prudence, car il n’est pas certain qu’une partie ou la totalité de cette somme ait bénéficié aux talibans. Néanmoins, le Département d’État a bel et bien reconnu la non-conformité de 2 de ses bureaux. Pour l’un d’entre eux, un turnover des employés est utilisé comme prétexte, tandis qu’aucune explication n’a été fournie pour le second.

Si le conditionnel reste de mise, la situation n’en est pas moins ironique, au regard des critiques subies par l’écosystème des cryptomonnaies pour de supposés financements du terrorisme.

Source : SIGAR

