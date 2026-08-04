Vous détenez plus de 100 000 € en crypto ? Aucune banque française ne sait vous accompagner

Si vous détenez plus de 100 000 € en crypto, vous avez probablement déjà fait ce constat : aucun service ne semble réellement à la hauteur de votre portefeuille. Ni les plateformes crypto grand public, ni les banques privées ne sont pensées pour un patrimoine crypto de cette taille. Et si ce vide venait tout juste d'être comblé ?

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Blockchain Wealth (en savoir plus)

Trop gros pour un exchange, trop crypto pour une banque privée

Le problème tient en réalité à deux impasses, qui laissent les gros portefeuilles crypto sans solution vraiment adaptée à leurs besoins.

La première, ce sont les plateformes crypto grand public. Elles permettent facilement d'acheter des cryptomonnaies et de trader, mais elles traitent un portefeuille à six chiffres exactement comme un compte à 500 euros. Même interface, même support généraliste, aucun interlocuteur attitré.

De plus, les rendements proposés sont standardisés, identiques pour tous les utilisateurs, et il n'existe aucune gestion sur mesure ni accompagnement adapté au poids réel de vos positions. Passé un certain montant, cette absence de personnalisation devient un vrai handicap.

La seconde impasse, c'est la banque privée traditionnelle. Elle sait piloter un patrimoine boursier ou immobilier conséquent, mais reste largement démunie face aux cryptomonnaies. Le plus souvent, elle ne les conserve pas, ne les valorise pas et ne permet pas de les mettre à profit. Un investisseur crypto fortuné n'y trouve donc ni conseil pertinent ni service concret.

Entre ces deux mondes, il n'existait jusqu'ici presque rien. Et c'est précisément sur ce terrain qu'arrive Blockchain Wealth, une offre pensée pour combler ce vide et accompagner les portefeuilles crypto que personne ne prenait vraiment en charge.

Découvrir le service sur-mesure de Blockchain Wealth pour vos cryptos

Blockchain Wealth, la gestion privée qui manquait à la crypto

Blockchain Wealth, c'est le service de gestion patrimoniale lancé par Blockchain.com, une plateforme régulée MiCA. L'offre s'adresse spécifiquement aux détenteurs de portefeuilles crypto de plus de 100 000 €, qui souhaitent faire fructifier leurs actifs dans un cadre sécurisé.

Concrètement, les membres bénéficient d'un Relationship Manager dédié, disponible 24h/24 et 7j/7. S'ajoutent des rendements pouvant atteindre 12,5 % d'APY sur les stablecoins, 3,5 % sur le BTC et 4,5 % sur l'ETH, sans période de blocage.

Le service de Blockchain Wealth donne aussi accès à des prêts adossés à vos crypto-actifs, à partir de 0 % par an, qui vous permettent de dégager de la liquidité sans vendre vos positions.

Le trading n'est pas en reste, avec un desk dédié qui vous met en relation directe avec des experts de marché sans avoir à passer par un courtier. Un vrai plus pour piloter des positions importantes ou complexes.

Au-delà de ces services, le statut Wealth ouvre la porte à un ensemble d'avantages exclusifs. Vous profitez d'un accès prioritaire aux nouvelles opportunités, ainsi qu'à des expériences sur mesure, des produits premium jusqu'aux invitations à des événements privés. L'idée est de reproduire pour les détenteurs de cryptomonnaies les codes qu'appliquent les banques privées traditionnelles avec leurs clients les plus fortunés.

L'accès se fait sur candidature et suit 3 étapes : postuler au statut Wealth, être mis en relation avec votre gestionnaire dédié, puis commencer à faire fructifier vos cryptomonnaies.

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Zoom sur les prêts adossés, l'argument patrimonial de l'offre

C'est probablement le service le plus intéressant pour un gros détenteur. Plutôt que de vendre vos BTC ou vos ETH, vous les mettez en garantie pour emprunter des liquidités. Vous conservez ainsi votre exposition au marché crypto et vous ne déclenchez pas d'imposition sur vos plus-values, puisqu'en France seule la cession en monnaie fiat (euro, dollar) est un fait générateur d'impôt.

Blockchain Wealth propose des lignes de crédit à 7 et 8 chiffres, réglées en USDC ou en euros sur demande avec un versement des fonds en une minute environ. La plateforme met en avant un taux optimisé à partir de 0 %, contre un taux standard de 8,9 %, votre gestionnaire de relation confirmant les conditions définitives selon votre portefeuille.

Paramètre Condition Taux À partir de 0 % (taux standard 8,9 %) Garantie acceptée BTC, ETH ou un panier des deux LTV (ratio prêt / valeur) 25 % Seuil de liquidation 95 % Durée Ouverte, sans mensualité minimum Règlement Moins d'une minute et en USDC

Concrètement, avec un LTV de 25 %, 2 BTC déposés en garantie (soit environ 128 000 $ à un cours de 64 000 $ par BTC) vous ouvrent une ligne d'environ 32 000 $ en USDC. Le remboursement se fait à votre rythme : pas de durée déterminée, pas d'échéance mensuelle, et un remboursement anticipé possible à tout moment, partiel ou total, sans pénalité.

Simulation d'un prêt de 2 BTC sur Blockchain Wealth, permettant d'obtenir 32 000 $ environ

Le parcours reste encadré par votre gestionnaire dédié : un premier échange pour cerner votre portefeuille et vos objectifs, la mise en gage de la garantie dans un compte séparé avec conservation de niveau institutionnel, puis la confirmation de votre taux final, de votre LTV et de votre seuil de liquidation avant déblocage de la ligne.

En savoir plus sur les prêts crypto proposés par Blockchain Wealth

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