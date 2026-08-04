La volatilité du Bitcoin est plus basse que celle des actions technologiques sur les 30 derniers jours

Historiquement connu pour sa volatilité importante, le Bitcoin vient d’enregistrer un mois de juillet très (très) calme, au point d’afficher des fluctuations de prix inférieures aux actions technologiques. Un signal considéré par le trader et analyste Luke Martin comme « une excellente opportunité d’achat ».

« Tous les autres actifs se comportent comme des cryptos… sauf les cryptos »

Au cours des derniers mois, la volatilité du Bitcoin a montré une faiblesse de plus en plus importante au point d'avoir atteint un véritable point bas durant le mois de juillet, alors que le cours du BTC affiche une fluctuation haussière de seulement 1,1 % sur cette période.

Une situation assez peu courante, bien souvent associée aux périodes de capitulation, lorsque le prix du BTC évolue au niveau de ses points bas de cycle. C'est en tout cas ce que semble démontrer le graphique récemment partagé par le célèbre analyste et trader crypto Luke Martin sur le réseau X.

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La volatilité du Bitcoin est au plus bas

En effet, la courbe de prix du Bitcoin présentée dans ce graphique est accompagnée de petits symboles représentant les périodes au cours desquelles sa volatilité a été inférieure à celle des actions des géants américains de la tech du Nasdaq-100, regroupées dans le célèbre ETF Invesco QQQ Trust.

Et selon la lecture qu'en fait Luke Martin, « le BTC vient d'envoyer un signal qui n'apparaît qu'une ou deux fois par an : sur les 30 derniers jours, la volatilité réalisée du Bitcoin est désormais inférieure à celle des valeurs technologiques ».

Aujourd'hui, tous les autres actifs se comportent comme des cryptos… sauf les cryptos. Luke Martin

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« Une excellente opportunité d’achat »

Il faut dire que le marché de la tech enregistre actuellement une volatilité particulièrement importante, largement soutenue par le succès de l'intelligence artificielle (IA) et ses secteurs associés. Il suffit de considérer le récent plongeon enclenché par le marché des semi-conducteurs, même si un certain ralentissement semble intervenir par rapport au décrochage observé fin juillet.

Une situation explosive à l'origine de plusieurs suspensions de la bourse coréenne KOSPI au cours des dernières semaines, qui pourrait presque donner l'impression que le Bitcoin ne réagit plus aux aléas des marchés boursiers ou de la situation géopolitique actuelle.

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L'occasion pour Luke Martin de partager un tableau au sujet des périodes au cours desquelles la volatilité de l'ETF QQQ est supérieure à celle du Bitcoin, afin d'estimer le potentiel de retour haussier en fonction de la durée de ce changement de dynamique.

Le calme avant la tempête (à la hausse)

Selon cette agrégation de données, 12 situations similaires ont déjà été enregistrées, avec comme conséquence possiblement associée un rendement moyen de 141,81 % enregistré un mois plus tard, face à une hausse du BTC effective dans 100 % des cas.

De quoi permettre à Luke Martin d'affirmer que « d'un point de vue historique, ce type de configuration a souvent constitué une excellente opportunité d'achat ».

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Source : Luke Martin

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