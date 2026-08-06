Uniswap lance sa plateforme de memecoins sur la Robinhood Chain

Alors que la Robinhood Chain a été lancée le mois dernier, Uniswap y a lancé son protocole de lancement de tokens baptisé Pools. Cela apporte-t-il vraiment une valeur ajoutée ?

Uniswap présente sa plateforme Pools

Au début du mois de juillet, la plateforme d’investissement Robinhood a lancé sa Robinhood Chain, un layer 2 d’Ethereum. Après de forts volumes sur les memecoins, nous avions d’ailleurs pu souligner que c’était un comportement récurrent sur les nouveaux réseaux, malgré les nombreuses autres possibilités bien plus utiles que peut offrir la blockchain.

Cédant à l’appel des sirènes, Uniswap a lancé cette nuit Pools, une plateforme de lancement et de trading de tokens largement inspirée de Pump.fun. Comme nous pouvons le constater après une rapide visite sur cette nouvelle interface, la valeur ajoutée pour l’écosystème semble avoir été mise de côté pour se concentrer sur un concept qui a prouvé à de nombreuses reprises les arnaques qu’il engendrait :

Interface de Pools

💡 Qu'est-ce qu'un memecoin ?

Pour Hayden Adams, le créateur d’Uniswap, Pools serait toutefois le fruit d’un travail acharné, et l’intéressé n’hésite pas à parler d’un « lancement complètement dingue » :

L'équipe d'Uniswap Labs a travaillé d'arrache-pied sur ce projet, qui est toutefois encore en phase bêta. Nous prévoyons de déployer un flux continu de mises à jour et d'améliorations à partir de maintenant. N'hésitez donc pas à nous faire part de vos retours !

Avant même le lancement de l’interface utilisateur, le protocole aurait généré plus de 150 millions de dollars de volume. Côté frais, ce sont ceux des pools d’Uniswap V4 qui s’appliquent, à savoir 0,25 %, dont 20 % sont destinés au créateur et 80 % à la pool.

En parallèle, les données de DefiLlama rapportent que la Robinhood Chain héberge 435 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) dans ses protocoles de finance décentralisée (DeFi), pour des revenus estimés à près de 80 000 dollars au cours des dernières 24 heures.

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