Un sénateur propose une agence anti-corruption visant les activités crypto de Trump

Le sénateur démocrate Chuck Schumer a présenté jeudi une proposition de loi visant à créer une nouvelle agence fédérale dédiée à la lutte contre la corruption. La proposition vise explicitement les revenus tirés par Donald Trump de ses nombreuses initiatives crypto.

Une agence anti-corruption pensée en réaction aux gains crypto de Donald Trump

Alors que le Sénat est en train de discuter d'un texte de régulation du marché crypto, les revenus du président des Etats-Unis sont discutés en arrière-plan. Un sénateur démocrate, Chuck Schumer, compte ainsi examiner les « diverses et extrêmement lucratives entreprises cryptographiques » de Donald Trump.

L'Anti-Corruption Bureau Creation Act, propose de regrouper sous une même entité la Commission électorale fédérale (FEC), le Bureau de l'éthique gouvernementale (OGE) et le Bureau du conseiller spécial (OSC), afin de centraliser la surveillance de l'éthique au niveau fédéral.

Le texte fait explicitement référence aux gains crypto de Donald Trump comme illustration du type de conflits d'intérêts que la nouvelle agence viserait à traiter. Le président a été accusé de corruption par de nombreux membres de l'opposition.

💡 A ne pas manquer - Vidéo : L'incroyable fortune crypto de Donald Trump

Cette initiative intervient après la publication, fin juin, de la déclaration de patrimoine 2025 de Donald Trump, révélant environ 1,4 milliard de dollars de revenus liés à la crypto sur la seule année 2025, principalement via son memecoin Official Trump (TRUMP) et l'entreprise familiale World Liberty Financial.

Selon des documents cités par la sénatrice Elizabeth Warren, les membres de la famille Trump détiennent notamment une participation de 30% dans DT Marks Defi LLC, incluant des comptes Coinbase valorisés à plus de 100 millions de dollars, ainsi qu'une participation de 38,25% dans WLF Holdco LLC, la structure qui gère World Liberty Financial.

Obtenez 10 $ en BTC en achetant un wallet Ledger pour protéger vos cryptos

Publicité

Un texte qui complique l'adoption du CLARITY Act ?

Alors que le président des Etats-Unis semble avoir profité de sa position pour ériger des règles favorables à ses initiatives financières, la tension monte. D'autant plus que les tensions liées au CLARITY Act sont hautes.

Pour rappel, le texte de structuration du marché crypto déjà adopté par la Chambre des représentants en juillet 2025 et actuellement en discussion au Sénat. Si la Maison-Blanche a accepté certaines dispositions éthiques dans ce texte, de nombreux élus démocrates jugent ces mesures insuffisantes pour encadrer les conflits d'intérêts potentiels du président.

👉 Pour aller plus loin - Trump accepte un compromis éthique, le CLARITY Act se rapproche d’un vote au Sénat

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a résumé mercredi l'état d'avancement du CLARITY Act en évoquant une situation qui était désormais à « un mètre de la ligne de but ».

La proposition d'agence anticorruption ne fait donc que raviver le débat sur les initiatives crypto du président des Etats-Unis. Le CLARITY Act n'a pas fini de susciter des questionnements.

Créez un compte sur Coinbase et recevez 15 € en Bitcoin après votre 1er trade

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.