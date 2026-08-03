Trump Media vend 63 % de ses réserves en Bitcoin (BTC) ?

Trump Media & Technology Group, la société derrière Truth Social, a transféré 2 628 BTC supplémentaires vers Crypto.com, portant ses ventes cumulées à 7 281 BTC en sept mois. Ses réserves ne s'élèvent désormais plus qu'à 4 261 BTC, soit une chute de 63 %. Si la vente n'a pas encore eu lieu, cela ressemble bel et bien à un dump de la part de l'entreprise.

Les réserves de Bitcoin de Trump Media fondent de 63 % ?

Selon la plateforme d'analyses Lookonchain, Trump Media a cédé 2 628 BTC, soit environ 165 millions de dollars, via des transferts vers Crypto.com effectués dimanche. L'entreprise avait initialement acquis 11 542 BTC à un prix moyen de 118 522 dollars, avant d'entamer des cessions il y a sept mois.

L'entreprise a nié avoir vendu ces BTC auprès de The Block, mais il est probable qu'ils aient été transféré pour cession. Au total, les ventes cumulées atteindraient désormais 7 281 BTC, pour une valeur d'environ 545 millions de dollars, à un prix de vente moyen de 74 855 dollars par BTC selon Lookonchain. D'après Arkham, les avoirs restants de la société s'élevent à 4 261 BTC, soit environ 269,8 millions de dollars.

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Les données d'Arkham montrent deux transferts récents depuis des portefeuilles liés à Trump Media vers Crypto.com, l'un de 2 429 BTC et l'autre de 198,9 BTC. Ces mouvements font suite à deux transferts antérieurs enregistrés le 22 mai, pour un total de 2 650 BTC, soit environ 205 millions de dollars.

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Les activités crypto liées à Trump sous le regard des régulateurs

Ces ventes interviennent alors que les activités crypto liées à Donald Trump font l'objet d'un examen accru, dans le contexte des débats autour du Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act). Ce texte législatif suscite des interrogations sur les règles d'éthique, la détention d'actifs numériques et les potentiels conflits d'intérêts impliquant des responsables publics.

Les critiques pointent notamment les projets crypto liés à Donald Trump, dont les memecoins Official Trump (TRUMP) et Melania (MELANIA), ainsi que le jeton de gouvernance WLFI et le stablecoin USD1 de World Liberty Financial. Le président est accusé de brouiller les frontières entre influence politique et intérêts privés dans la crypto.

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Il faut aussi dire que les récentes discussions autour du CLARITY Act se concentrent sur un renforcement des règles d'éthique, notamment concernant l'émission ou le parrainage d'actifs numériques par des responsables publics. Le texte reste cependant en cours d'examen.

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Source : Lookonchain

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