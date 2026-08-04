Donald Trump critique les sociétés pétrolières, qui s'enrichissent trop selon lui

Donald Trump s'en est pris hier aux géants pétroliers américains Chevron et ExxonMobil, les accusant de profiter de la flambée des prix du brut liée à la guerre en Iran. Une manière de se dédouaner ?

"Trop d'argent" : Trump hausse le ton contre Chevron et Exxon

"Ils font trop d'argent, trop d'argent", a lancé le président américain lundi, exhortant les compagnies pétrolières à "en reverser une partie au public" et à baisser leurs prix. C'est une communication étonnante de la part d'un dirigeant qui se présente habituellement comme l'un des plus fervents défenseurs de l'industrie pétrolière américaine.

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Ces critiques interviennent alors que Chevron a récemment enregistré ses meilleurs profits trimestriels en six ans, tandis que le bénéfice net du deuxième trimestre d'ExxonMobil a atteint 14,5 milliards de dollars, son plus haut niveau en quatre ans. Des résultats directement liés à la flambée des cours du pétrole depuis le déclenchement du conflit avec l'Iran, une guerre lancée par Trump lui-même en février aux côtés d'Israël.

Le président a toutefois nuancé ses propos : "Basé sur une pénurie, ils font trop d'argent. Je n'aime pas ça. Et je devrais être le dernier à le dire parce que je suis un grand défenseur de la libre entreprise, personne ne l'est plus que moi." Il a par ailleurs assuré que les prix du pétrole allaient "s'effondrer" une fois le dossier iranien réglé.

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Une pression croissante sur les prix à la pompe

Cette sortie s'explique aussi par un contexte intérieur tendu : les prix de l'essence oscillent actuellement autour de 4,10 dollars le gallon aux États-Unis, mettant Trump sous pression pour démontrer sa préoccupation face aux difficultés financières des automobilistes américains.

Fin juin déjà, Trump avait ordonné au ministère de la Justice d'enquêter sur les grandes compagnies pétrolières, leur reprochant de ne pas baisser les prix de l'essence assez rapidement malgré l'affaiblissement des cours du brut.

Du côté des industriels, la réponse a été prudente. Le PDG d'Exxon, Darren Woods, a averti que le niveau actuel d'utilisation des raffineries ne pourrait pas être maintenu indéfiniment, et qu'un retour à une navigation normale dans le détroit d'Ormuz serait essentiel pour apaiser les tensions sur le marché. Son homologue de Chevron, Mike Wirth, a de son côté averti que la pression à la hausse sur les prix des produits raffinés pourrait se poursuivre au troisième trimestre, voire au-delà.

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Sur les marchés, la situation reste volatile : le 3 août, les cours du brut ont chuté d'environ 7 %, le Brent retombant à 83,77 dollars le baril, après que Trump a repoussé une attaque prévue contre l'Iran et exprimé l'espoir d'un accord susceptible d'augmenter l'offre pétrolière du Golfe. Une détente qui, pour l'instant, ne s'est pas encore traduite par un soulagement à la pompe pour les automobilistes américains.

Le coup de semonce de Donald Trump reflète donc aussi une réalité : la guerre en Iran, qui ne devait durer que deux semaines, est bel et bien enlisée.

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Source : Boursorama

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