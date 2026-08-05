Trump Accounts : Strategy offrira 250 dollars par an aux enfants de ses employés

Strategy rejoint l’initiative Invest America. L’entreprise dirigée par Phong Le et Michael Saylor va contribuer chaque année à un Trump Account pour chaque enfant éligible de ses salariés américains, en plus d’un versement initial calqué sur celui du Trésor américain.

Strategy s’engage dans le programme Trump Accounts

Strategy a annoncé ce mercredi qu'elle rejoignait officiellement l’Invest America Business Pledge et versera désormais 250 dollars par an dans un Trump Account pour chaque enfant de moins de 18 ans de ses employés américains éligibles.

👉 Investir 10 000 euros en 2026 : 3 portefeuilles selon votre profil

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2025, l’entreprise ajoutera un versement unique de 1 000 dollars, en miroir de la contribution initiale du Trésor américain prévue par le dispositif fédéral.

A strong financial future starts early. Strategy has joined the Invest America Business Pledge and will match the @USTreasury's $1,000 @TrumpAccounts contribution for newborns of U.S. employees, plus contribute $250 annually for each eligible child.https://t.co/erz3oPkikP — Strategy (@Strategy) August 5, 2026

Phong Le, président et directeur général de Strategy, a justifié cet engagement en soulignant que ces comptes encouragent « l’éducation financière, la vision à long terme et une culture de l’épargne et de l’investissement dès le plus jeune âge », des valeurs qu’il juge alignées avec celles de Strategy.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Kraken

Comment fonctionnent les Trump Accounts

Les Trump Accounts, aussi appelés comptes 530A, sont des comptes d’investissement à fiscalité différée réservés aux enfants américains de moins de 18 ans. Les fonds sont automatiquement placés dans des fonds indiciels américains à faibles frais, principalement adossés au S&P 500.

👉 Comment acheter des actions ? Guide complet pour investir en Bourse

Chaque enfant né entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 reçoit une contribution unique de 1 000 dollars du Trésor américain à l’ouverture du compte. Les parents peuvent y ajouter jusqu’à 5 000 dollars par an, et les employeurs sont désormais autorisés à cotiser également, dans certaines limites fixées par l’Internal Revenue Code.

NEW: You can now start contributing to your child's future. 🇺🇸 Parents, family, friends, and employers can all help invest in the next generation’s American Dream through Trump Accounts. Visit https://t.co/BJfMpdYcuI and download the official Trump Accounts app. pic.twitter.com/hEEt0Gagk4 — Trump Accounts (@TrumpAccounts) July 4, 2026

À 18 ans, l’enfant devient pleinement propriétaire du compte et peut choisir de le conserver ou de retirer les fonds, avec les avantages fiscaux d’un IRA classique. Selon les projections officielles, un compte alimenté à hauteur de 250 dollars par an pourrait atteindre environ 51 000 dollars à 27 ans.

Un prolongement logique de la stratégie de Strategy

Le geste de Strategy, qui se revendique désormais comme la plus grande société de trésorerie Bitcoin au monde, s'inscrit dans sa philosophie. Elle défend en effet l’idée que « la détention de longue durée d’actifs qui s’apprécient est la voie la plus fiable vers la sécurité financière ».

Le programme démarrera dès que le Trésor américain aura publié ses directives finales et que l’infrastructure permettant aux employeurs de contribuer sera opérationnelle. Strategy a présenté le dispositif en interne lors de son Company Day trimestriel.

👉 Sur le même sujet – Bitcoin dans les Trump Accounts : Donald Trump laisse la porte ouverte

À noter que le dispositif fédéral, dans sa version actuelle, ne permet pas d’investir dans le Bitcoin. Donald Trump avait toutefois laissé entendre plus tôt cette année que l’actif numérique pourrait un jour être intégré au dispositif.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : Communiqué de presse Strategy, Site officiel Trump Accounts

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.