Les transactions Bitcoin explosent à un niveau jamais vu depuis l'effondrement de FTX

La récente faille de sécurité critique identifiée dans les hardware wallets ColdCard déclenche des réactions notables de la part des détenteurs de Bitcoin, au point d’entraîner un nombre de transferts de BTC digne des sommets enregistrés lors de l’effondrement de la plateforme FTX. On fait le point…

le 5 août 2026 à 14:00.

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Hugh Bernard

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Les transferts de BTC atteignent des sommets dignes de l'époque FTX

Alors que la volatilité du Bitcoin flirte avec des plus bas historiques, désormais inférieurs à celle des actions technologiques sur les 30 derniers jours, l'activité sur sa blockchain enregistre pour sa part une hausse sans précédent suite à la découverte d'une vulnérabilité critique dans les hardware wallets ColdCard.

Une situation de dimension historique mise en lumière par la structure d'analyse CryptoQuant sur le réseau X, qui implique actuellement de voir les utilisateurs de ces wallets Bitcoin « fuir à la même vitesse que lors de l'effondrement de la plateforme FTX ».

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Les transferts de moins de 1 BTC ont atteint 39 600 BTC le 31 juillet, quelques jours après la révélation du piratage. C'est tout juste en dessous des 39 900 BTC déplacés lors de l'effondrement de la plateforme FTX en novembre 2022.

CryptoQuant

Les transferts de BTC ont atteignent des sommets

Les transferts de BTC atteignent des sommets jamais vus depuis l'effondrement de FTX (en BTC et en USD)

 

Selon les données recueillies par les analystes de CryptoQuant, cette migration massive des petits détenteurs de BTC affiche donc des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis près de 4 ans. Mais ce n'est pas la seule unité de mesure appliquée au Bitcoin qui explose à l'heure actuelle.

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Les adresses Bitcoin s'activent

En effet, la situation apparaît comme tout aussi exceptionnelle du côté des adresses actives sur le blockchain du Bitcoin. Et pour cause, alors que cette mesure venait d'atteindre son plus bas niveau depuis 2016 le 24 juillet dernier, elle vient d'enregistrer un renversement de tendance soudain, au point d'enregistrer un record depuis décembre 2024.

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Les adresses actives Bitcoin ont bondi de 387 670 le 24 juillet (le niveau le plus bas depuis 2016) à 985 694 le 31 juillet, le niveau le PLUS ÉLEVÉ depuis décembre 2024. Ce n'est pas le catalyseur qu'on espérait, mais c'est bon de revoir une véritable activité on-chain.

Bitcoin Magazine

📰 Bitcoin - La vulnérabilité critique de ColdCard n’a pas entraîné de ventes majeures

Les adresses actives du Bitcoin atteignent un sommet depuis décembre 2024

Les adresses actives du Bitcoin atteignent un sommet depuis décembre 2024

 

Des chiffres qui pourraient apparaître comme encourageants, mais qui laissent surtout un goût amer face à ce qui apparaît bien plus comme une crise de confiance de la part des détenteurs de cryptomonnaies, au point d'avoir récemment soulevé la question d'abandonner le principe d'auto-conservation au profit d'investissements sur le marché des ETF Bitcoin, considérés par certains comme plus sûrs dans le contexte actuel.

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Sources : CryptoQuant, Bitcoin Magazine

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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