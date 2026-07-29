Les traders de memecoins se positionnent désormais sur les actions IA et semi-conducteurs

Il y a environ deux ans, le marché des memecoins enflammait les traders crypto avec une volatilité extrême et des performances hors de tout contrôle. Une euphorie désormais largement retombée, qui voit certains d’entre eux se diriger vers le calme apparent des actions IA et semi-conducteurs.

Après les memecoins, le marché action offre « une expérience bien plus agréable »

L'explosion du marché des memecoins enclenchée en 2024 aura marqué le secteur des cryptomonnaies avec une multiplication sans précédent du nombre de tokens dont le vide de sens apparent semblait inversement proportionnel aux performances qu'ils pouvaient offrir, parfois en milliers de pour cent sur quelques jours.

Une époque à laquelle de nombreux traders vont faire leurs armes sur un marché à la volatilité extrême nécessitant une surveillance de tous les instants, comme se souvient « le fondateur d’un projet crypto », Rahul Patel, interrogé par un journaliste de Bloomberg au sujet de tokens aux noms étranges comme Moo Deng, Labubu Coin ou Skibidi Toilet.

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Depuis, le boom enregistré par les memecoins semble bel et bien terminé. L'occasion pour cet homme de 36 ans d'abandonner les cryptomonnaies avec des noms d'animaux exotiques ou issus de blagues sur les réseaux sociaux pour se focaliser sur « une expérience bien plus agréable », à base d'actions du secteur de l'IA et des semi-conducteurs.

C’est une expérience bien plus agréable. On peut dormir sur ses bags. Avec les memecoins, pendant très longtemps, ce n’était tout simplement pas possible. Rahul Patel

Un changement de stratégie évident, mais des réflexes qui restent les mêmes. En effet, l'objectif consiste toujours à rentrer le plus tôt possible, surfer sur le momentum et se positionner avant le catalyseur que tout le monde attend.

La véritable différence ? Un marché des actions liées à l’IA et aux semi-conducteurs qui offre des revenus, des objectifs de production et « des catalyseurs de marché tangibles » tout en restant attractif pour les traders amateurs de risque et de volatilité, si l’on considère les importantes variations de l’indice sud-coréen KOSPI ou le cours de l’action SanDisk, actuellement en forte baisse.

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Des volumes qui explosent sur les plateformes

Toutefois, Rahul Patel semble conserver quelques logiques du marché des memecoins, comme le fait de trouver son inspiration sur les réseaux sociaux. Il mentionne par exemple le compte X Serenity et ses 980 000 followers - qu'il compare au célèbre investisseur du marché des memecoins Murad - dont les publications au sujet de la société suédoise Sivers Semiconductors l'ont motivé à prendre position sur son action SIVE, actuellement en baisse de 56 % sur les 30 derniers jours.

Une logique de trading considérée comme « malsaine » par l'analyste de Citrini Research Jukan Choe, car les hausses enclenchées sur le court terme par ces afflux d'investisseurs « ne reposent pas sur de véritables fondamentaux », avec le risque presque inévitable de finir par s'effondrer comme un château de cartes... à la manière des memecoins.

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Quoi qu'il en soit, cette migration des investisseurs crypto vers le marché action se reflète déjà dans le volume des plateformes comme Hyperliquid, dont les contrats répliquant SK Hynix, Micron Technology et SanDisk ont généré plus de 8 milliards de dollars la semaine dernière.

Même chose du côté de la plateforme Binance, dont le volume quotidien des contrats indexés sur des actions et des matières premières affiche une hausse « sans précédent », en passant de 85 millions de dollars en février à 5,5 milliards de dollars en juillet, alors qu'il n’existait quasiment pas il y a seulement six mois.

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Source : Bloomberg

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