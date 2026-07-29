Tether (USDT) signe un accord avec la Bourse de Nairobi

Tether a signé un protocole d'accord avec la Bourse de Nairobi (NSE), la principale place boursière du Kenya, pour explorer la tokenisation de titres et l'usage potentiel de l'USDT comme couche de règlement.

Un partenariat de Tether au Kenya, autour de la plateforme Hadron

Le protocole d'accord entre Tether et la Bourse de Nairobi prévoit d'étudier les titres tokenisés, ainsi que l'usage potentiel de l'USDT pour le règlement des transactions.

L'accord inclut des projets d'évaluation de la plateforme de tokenisation Hadron de Tether pour l'émission et l'échange de titres tokenisés, ainsi qu'un volet d'éducation aux actifs numériques destiné aux acteurs du marché.

Le texte précise que tout usage de l'USDT comme couche de règlement ne se ferait que dans la mesure permise par le droit kényan, les deux parties devant d'abord établir les autorisations légales et les modalités de contrôle anti-blanchiment.

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La Bourse de Nairobi est centrale : fondée en 1954, elle figure parmi les principales places boursières d'Afrique, avec une capitalisation boursière d'environ 26 milliards de dollars. Son PDG, Frank Mwiti, a indiqué que ce partenariat s'inscrit dans le plan stratégique 2025-2029 de l'exchange, axé sur la modernisation de son infrastructure de marché et l'élargissement de l'accès aux investisseurs.

Cet accord intervient alors que les actifs du monde réel tokenisés poursuivent leur essor. Leur valeur on-chain atteint désormais 36,8 milliards de dollars, un chiffre qui devrait continuer à exploser dans les prochains mois.

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Source : Tether

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